Украинцам приостановили выдачу документов за границей: адвокат объяснила большую проблему, бьет тревогу

Из-за таких действий МИД возник замкнутый круг

Решение Министерства иностранных дел о прекращении предоставления консульских услуг гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет за границей, по мнению адвокатов, возмутительны. Ведь никакой альтернативы не предлагается, как и условий, выполнение которых позволило получить услуги.

Об этом в Facebook написала адвокат Дарья Тарасенко. Она также призвала омбудсмена Дмитрия Лубинца не оставаться в стороне и отреагировать на ситуацию.

"Считаю такое решение возмутительным. Закон, в ожидании которого эти процессы поставлены на паузу, вступит в силу только 18 мая. Соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты также не приняты. Никаких условий, которые должны выполнить мужчины для получения консульской услуги, не предлагается. Надеюсь, Уполномоченный ВР по правам человека отреагирует на ситуацию", — отметила она.

Тарасенко отметила, что мужчины (даже имеющие военно-учетные документы и оформленную отсрочку) не смогут заказать загранпаспорта, стать на консульский учет, оформить доверенность или завещание, зарегистрировать рождение ребенка за границей и т.д. Исключением, как известно, является лишь оформление документов для возвращения в Украину.

Более того, исполнить обязанность стать на военный учет за границей мужчины теперь тоже не могут. Ведь для этого сначала нужно стать на консульский учет, а это консульская услуга, которая находится на паузе. Как пишет адвокат, это замкнутый круг.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, мужчины от 18 до 60 лет могли получить консульские услуги только в случае предоставления военно-учетных документов, однако повесток там не будут выдавать.