Что сейчас с депутатом Марченко, которая бросала взятку через забор

Пока Рада закрыта для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседания и каково состояние их финансов.

В этот раз смотрим, как обстоят дела у народной депутатки из фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко. Летом прошлого года женщина попалась на том, что пыталась выбросить взятку за забор.

Деньги получила за помощь мужчинам пересекать границу. Сейчас она на свободе, исправно ходит голосовать в Раду и посещает суды.

Досье

Родилась в городе Смела Черкасской области. До избрания работала в "Эпицентр К" и "Новая линия" в качестве ведущего специалиста департамента обучения и развития персонала.

Людмила Марченко

В 2019 году избрана в Верховную Раду от партии "Слуга народа" под номером 63. Председатель подкомитета по законодательству о статусе народного депутата.

В 2023 году Марченко исключили из партии "Слуга народа" за скандал со взяткой, но оставили во фракции и не лишили мандата.

Эффективность работы в Раде

Активность парламентария по состоянию на 25 апреля 2024 года

Финансы

Людмила Марченко с бывшим мужем

В декларации за 2023 указан муж нардепа 61-летний военный комиссар Иван Марченко. Однако здесь целая семейная мелодрама — пара развелась, устроила судебные разбирательства по разделу имущества, у них в это время родилась дочь, но мужчина требовал экспертизы на отцовство. Затем пара воевала за размер алиментов на содержание дочери. Последнее такое заседание было в марте 2024 года.

Финансовое состояние Людмилы Марченко таково: она заработала 527 тысяч гривен за весь год, получила 55 тыс. грн алиментов. Держит 30 тыс. долларов и 6100 евро наличными, и еще 376 тыс. грн на банковских счетах.

Недвижимости в собственности нет, арендует квартиру в Киеве. В 2021 году купила Honda Civic 2017 и пользуется внедорожником Toyota Land Cruiser 2017 года.

Несмотря на то, что в 2019 году Марченко зарабатывала больше, чем в 2023 году, ее сбережения все выросли. А также появился автомобиль.

Чем еще запомнилась

В 2020 году Марченко заявила, что Украина готова оказать военную помощь Азербайджану в Нагорном Карабахе. В то время она была заместителем сопредседателя группы по межпарламентским связям с Азербайджаном. Слова пришлось опровергать министру иностранных дел.

В мае 2020-го нарушила ковидный запрет на посещение спортзалов и фитнес-центров. Ее сфотографировали в тренажерном зале в Тернополе.

Летом 2023 года попала в скандал со взяткой. НАБУ опубликовало видео, на котором Марченко пытается выбросить взятку из-за забора частного дома.

По данным следствия, за 5300 долларов она обещала помочь военнообязанному уехать за границу. Марченко и его помощницы вручили подозрение в злоупотреблении влиянием за деньги (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК). Дело находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

Как можно увидеть в аналитической системе YouControl, в последний раз Марченко продолжали меру пресечения 14 апреля 2024 года, которая включает только сдачу загранпаспорта и требование прибывать по каждому требованию к прокурору и суду.

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