Що зараз із депутаткою Марченко, яка кидала хабар через паркан

Поки Рада зачинена для преси, стежимо за депутатами крізь відкриті реєстри

"Телеграф" продовжує серію матеріалів #ЯкийТиНардеп про ефективність народних обранців, які просиділи у парламенті майже п’ять років. Дізнаємося, хто скільки законопроєктів подав, чи прогулював засідання та яким є стан їх фінансових справ.

Цього разу дивимося, як справи у народної депутатки з фракції "Слуга народу" Людмили Марченко. Влітку минулого року жінка попалася на тому, що намагалася викинути хабар через паркан.

Гроші отримувала за допомогу чоловікам перетинати кордон. Зараз вона на свободі, справно ходить голосувати в Раду та відвідує суди.

Досьє

Народилася в місті Сміла Черкаської області. До обрання працювала в ТОВ "Епіцентр К" і ТОВ "Нова лінія" як провідний фахівець департаменту навчання та розвитку персоналу.

Людмила Марченко

У 2019 році обрана до Верховної Ради від партії "Слуга народу" під номером 63. Голова підкомітету з питань законодавства про статус народного депутата.

У 2023 Марченко виключили з партії "Слуга народу" за скандал з хабарем, але лишили у фракції й не позбавили мандату.

Ефективність роботи в Раді

Активність парлаиментарки станом на 25 квітня 2024 року

Фінанси

Людмила Марченко з колишнім чоловіком

У декларації за 2023 рік вказаний чоловік нардепки 61-річний військовий комісар Іван Марченко. Однак тут ціла сімейна мелодрама — пара розлучилася, влаштувала судові розбирання щодо поділу майна, у них в цей час народилася донька, але чоловік вимагав експертизи на батьківство. Потім пара воювала за розмір аліментів на утримання доньки. Останнє таке засідання було у березні 2024 року.

Фінансовий стан Людмили Марченко такий: вона заробила 527 тисяч гривень за весь рік, отримала 55 тис. грн аліментів. Тримає 30 тис. доларів та 6100 євро готівкою, та ще 376 тис. грн на банківських рахунках.

Нерухомості у власності не має, орендує квартиру в Києві. У 2021 році купила Honda Civic 2017 та користується джипом Toyota Land Cruiser 2017 року.

Попри те, що у 2019 році Марченко заробляла більше, ніж у 2023, її заощадження все зросли. А також з’явилася автівка.

Чим ще запам’яталась

У 2020-му році Марченко заявила, що Україна готова надати військову допомогу Азербайджану у Нагорному Карабасі. На той час вона була заступницею співголови групи з міжпарламентських зв'язків з Азербайджаном. Слова довелося спростовувати міністру закордонних справ.

У травні 2020-го порушила ковідну заборону на відвідування спортзалів і фітнес-центрів. Її сфотографували у тренажерному залі у Тернополі.

Влітку 2023 року попала у скандал з хабарем. НАБУ опублікувало відео, на якому Марченко намагається викинути хабар через паркан приватного будинку.

За даними слідства, за 5300 доларів вона обіцяла допомогти військовозобовʼязаному виїхати за кордон. Марченко та її помічниці вручили підозру у зловживанні впливом за гроші (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК). Справа перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Як можна побачити в аналітичній системі YouControl, востаннє Марченко продовжували запобіжний захід 14 квітня 2024 року, який включає лише здачу закордонного паспорта та вимогу прибувати за кожною вимогою до прокурора та суду.

Раніше "Телеграф" досліджував, хто з депутатів міг би поділитись своїми машинами із ЗСУ відповідно до нового закону про мобілізацію.