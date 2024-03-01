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Макрон готовит почву? В Украину может прибыть спецназ из Франции, пишет Le Monde

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Автор
Солдаты Франции могут помочь ВСУ ограничить обстрелы россиян Новость обновлена 01 марта 2024, 19:59
Солдаты Франции могут помочь ВСУ ограничить обстрелы россиян. Фото defense.gouv.fr

Источники утверждают, что военные из стран НАТО уже два года присутствуют в Украине

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военные страны могут быть направлены в Украину, вызвали неоднозначную реакцию мирового общества. Но, по словам бывшего сотрудника Генерального директората внешней безопасности Франции Винсента Крузе, сотрудники спецназа и других спецслужб находились в Украине с самого начала полномасштабного вторжения.

Об этом Винсент Крузе рассказал изданию Le Monde. Он добавил, что именно спецназовцы могут быть направлены Францией в Украину, чтобы защищать "некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".

Бывший сотрудника Генерального директората внешней безопасности Франции добавил, что с начала полномасштабного вторжения России Украину часто посещали многочисленные государственные деятели и дипломаты под прикрытием, связанные с западными спецслужбами, часто с военным статусом. Они сыграли свою роль.

"Действия этих служб по самой своей природе являются тайными и, следовательно, выходят за рамки закона войны", — сказал Винсент Крузе.

Украинский анонимный источник из дипломатических кругов сообщил, что в Украине есть представители всех стран-союзников. Речь идет не о боевых подразделениях, а, например о разведке. А вопрос усиления военного присутствия союзников в Украине "висит в воздухе" с декабря 2023 года.

"Если есть поставки оружия, там должны быть люди, физически дающие информацию о том, как использовать технику. Украину также используют как полигон для испытаний новой техники. Там испытывают дроны", — добавил аноним.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД Франции поспешили оправдаться за слова президента об отправке военных НАТО в Украину. По словам главы ведомства, вышла "стратегическая двусмысленность".

В то же время премьер-министр Франции Габриель Атталь заявил, что войска Франции могут быть направлены в Украину в обход НАТО. Несмотря на заявления главы французского МИД о том, что французские солдаты "не будут умирать за Украину", у военных есть желание помочь ВСУ. Они готовы защищать границы Украины и усилить ПВО.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Макрона поспешил заявить, что НАТО не будет направлять войска в Украину. Во всяком случае сейчас это не входит в планы Североатлантического Альянса. Против выступил и канцлер Германии Олаф Шольц, который заявил, что страна не хочет сражаться с Россией. Он добавил, что Германия и без этого достаточно помогает Украине вооружением и техникой.

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