"Продам паспорт ЕС. Дорого". В соцсетях торгуют документами Евросоюза. Что стоит за такой рекламой

Объявления о содействии в получении документов плодятся в соцсетях быстрее новых штаммов коронавируса

Объявления "Эмигрируйте в Европу с гражданством ЕС", "Второй паспорт Евросоюза — запасной вариант для всей семьи" — заполнили сегмент контекстной рекламы в соцсетях. Что за ними кроется? Очередные мошеннические схемы или юридические лазейки, вполне легально позволяющие уехать из страны тем, кому выезжать нельзя? Ответы на эти вопросы искал "Телеграф".

Паспорт, исполняющий мечты

Facebook, Instagram, YouTube. Именно в этих соцсетях предложения эмиграции рекламируют наиболее агрессивно. При этом если хотя бы раз кликнуть на такое объявление, машинные алгоритмы просто завалят пользователя миграционным контентом из всех щелей.

Организации, предлагающие получить паспорт ЕС и "реализовать свои мечты жить в достатке и комфорте", называют себя "юридическими консультационными компаниями" и имеют максимально статусные названия, почти как одеколон "Дипломат". Сразу понятно, что здесь вас не обманут – все серьезно.

Собственно, торгуют в "холдингах" и "трастах" одним единственным товаром — гражданством. Однако выбрать паспорт любой страны ЕС не выйдет из-за национальных особенностей приобретения гражданства в странах Европы. К примеру, Германию выбрать нельзя.

"В Германии конституция не предусматривает упрощенных процедур в оформлении гражданства", — отметили дельцы одного из "трастов", с которым связался "Телеграф".

Поэтому в большинстве случаев предлагают гражданство только Румынии или Болгарии.

"Проще всего для граждан Украины приобрести гражданство Румынии. В этой стране нет требования сдавать экзамен по языку, не нужно проживание или наличие родственников-румынов. Сроки оформления составляют 12-18 месяцев", — объясняют в одной из фирм.

С гражданством Болгарии придется подождать чуть больше: около двух лет. Но "международные бизнесмены" уверяют, что стоит только "зацепиться" за европейское подданство, а там уже хоть круассаны на Монмартре, хоть пиво в Берлине.

"Приобретение гражданства Румынии позволит вам проживать в странах ЕС на правах гражданина, без необходимости оформления временных документов", — уверяют дельцы.

Следовательно, "Хотите легализироваться во Франции (Германии, Польше, Италии…)? Начните с гражданства Румынии или Болгарии", — говорится в объявлениях.

Цена вопроса

Цены на гражданство стартуют от 4 тысяч евро с поэтапной оплатой. За эти деньги обещают адвокатское сопровождение и паспорт Румынии. Есть и пакет "индивидуальный" или "под ключ". Он обойдется дороже – 6,5 тысячи евро, но за эти деньги вам обещают взять на себя 90% забот по оформлению гражданства.

А вот паспорт Болгарии будет стоить еще больше – от 8 до 9,5 тысяч евро. "Международные бизнесмены" объясняют дороговизну тем, что механизм подачи документов на болгарское гражданство несколько сложнее. Однако если европейский паспорт очень хочется, а денег нет, дельцы предлагают их заработать.

— У нас есть акция — если вы посоветуете нашу компанию своим знакомым и они воспользуются нашими услугами, то вы получите 10% от суммы договора, по которому будут сотрудничать ваши знакомые. И у нас есть такие партнеры: они с нами сотрудничают, но не получают гражданство, а просто приводят рекомендации и зарабатывают деньги, — объяснили в одном из "трастов".

Можно ли с таким паспортом уехать за границу?

Это горячий вопрос, ведь зачем платить тысячи евро посредникам, если в Румынии или Болгарии оформить гражданство по упрощенной процедуре можно гораздо дешевле (уплачивая только государственные пошлины)?

Ответ четкий – НЕТ! Оформление паспорта ЕС никак не может быть лазейкой для уклонистов.

Во-первых, согласно закону "О гражданстве Украины", "если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины". Следовательно, все обязанности, которые налагает украинское гражданство, в том числе и воинские, с приобретением паспорта ЕС никуда не исчезают.

Конечно, это не означает, что военнообязанные не пытаются скрыть на границе украинские документы и уехать по иностранному паспорту. Такой случай произошел в феврале, когда столичный IT-менеджер предъявил пограничникам канадский паспорт. Однако проверка в базах данных ГПСУ творит чудеса и менеджер "влетел" на 3400 гривен штрафа за попытку незаконного пересечения границы.

Во-вторых, чтобы получить паспорт Румынии или Болгарии, нужно как минимум туда приехать.

— Вообще, чтобы получить гражданство любой страны Европы, нужно, по меньшей мере, дважды посетить ее. Если нет права выезда из страны, соответственно, вы не сможете посетить их, — честно признаются бизнесмены.

Но если права на выезд из Украины нет, не будет и паспорта ЕС. Впрочем, если спуститься на дно Даркнета, то можно найти и откровенно мошеннические и преступные предложения.

Например, одна компания, кроме самого гражданства, предлагает "решить" незаконное пересечение границы.

— Оформление в течение недели через наш пункт прохода с сопровождением. После проверки вашего загранпаспорта даем ответ, можем ли оформлять вас. Если все хорошо – оплачиваете 50% и подаем ваши документы по приказу. Ждем оформления неделю и присылаем вам приказ от ОВА на выезд в качестве водителя гуманитарной помощи или работника на склад. Затем согласовываем дату выезда, поскольку едете с нашим водителем на грузовом авто, — объясняют мошенники.

Стоят такие "услуги" 4 тысяч евро, две из которых нужно заплатить как аванс. Следует ли говорить, что после перевода такой предоплаты мошенники мгновенно испарятся.

Однако сами дельцы мамой клянутся, что этого не будет:

— Нам не интересно обманывать, поскольку от рекомендаций людей, воспользовавшихся нашими услугами, мы получаем больше клиентов.

Зачем это нужно?

Если паспорт ЕС никак не поможет уклонистам, то почему подобные объявления плодятся в соцсетях быстрее новых штаммов коронавируса?

Здесь все просто: после волевого решения МИД об ограничении предоставления консульских услуг мужчинам 18-60 лет те, кто в Украину возвращаться не собирался, столкнулись с проблемой легализации в ЕС с украинскими паспортами, сроки действия которых подходят к концу. И хотя некоторые европейские страны уже заявили, что не собираются отсылать украинцев на Родину даже с просроченными паспортами, желающих подстраховаться, очевидно, хватает.

— Украинский паспорт, срок действия которого истекает, для процедуры получения гражданства не помеха. Подать можно по одному паспорту, а забрать гражданство уже по другому. На момент подачи паспорт должен быть активен не менее трех месяцев. Но следует учитывать, что записи на подачу выкупают на 2,5 месяца вперед и после старта процесса пройдет минимум этот срок до момента подачи заявления, — резюмировали в одном из "трастов".

Именно поэтому такая схема легализации становится популярной, а дельцы массово выкупают рекламу своих услуг в соцсетях.