Не только вступление в ЕС и НАТО: Кулеба назвал 5 дипломатических целей Украины в 2024 году

Некоторые вопросы требуют срочного решения

Министерство иностранных дел (МИД) составило перечень основных дипломатических целей на 2024 год, над которыми будут работать в Украине и в посольствах за рубежом. Их перечислил глава ведомства Дмитрий Кулеба, который 12 апреля получил нового первого заместителя.

На эти пять целей направлена львиная доля усилий, поэтому за ними последует обязательный контроль. Об этом Дмитрий Кулеба заявил на своем выступлении во время Форума дипломатии военного времени, проводимого общественной организацией "Украинская призма" в Киеве, пишет "Европейская правда".

Основные дипломатические цели МИД Украины на 2024 год:

Снабжение ПВО. В первую очередь речь идет о системах Patriot и SAMP-T. Успех Глобального саммита мира в Швейцарии. Вступление в Евросоюз и НАТО. Налаживание контактов со странами Латинской Америки. Возвращение украинцев из-за границы домой.

Кулеба назвал первым приоритетом именно поставки систем ПВО. Он подчеркнул, что не будет воспринимать ответы от партнеров о невозможности поставки этого вооружения.

"И не просто ПВО, а Patriot или SAMP-T. Прежде всего, Patriot, которых в мире больше всего. Ответ "мы работаем" не подходит. Меня интересует только ответ, сколько будет установок/батарей и когда", ― сказал Кулеба.

Министр также остановился на вопросе вступления в ЕС. Работа МИД Украины завершится после одобрения переговорной рамки и проведения межправительственной конференции. Следующий этап работы будет выполняться переговорной группой.

Кулеба меньше конкретики сказал о вступлении в НАТО. Только рассказал, что Украина готовится к саммиту.

"По НАТО ― мы готовимся к саммиту. Наши партнеры очень хотят договориться задолго до саммита, но это будет непросто", ― сказал министр.

Одним из приоритетов МИДа является возвращение украинцев домой. Если этим не заниматься на дипломатическом уровне, граждане Украины быстро ассимилируются в других странах.

"Я не отношусь к тем, кто верит, что большинство тех, кто уедет, вернется. Я считаю, что если ничего не делать, мы потеряем их как украинцев. Ассимиляция состоится очень быстро", ― сказал Кулеба.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вооружение, которое нужно Украине от партнеров. Его наличие в достаточном количестве ускорит завершение войны.

Ранее "Телеграф" писал, что Кулеба сделал эмоциональное заявление по поводу ЗРК Patriot. Он рассказал о послах, которые ищут "план Б" вместо того, чтобы предоставить Украине необходимую ПВО.

В Воздушных силах 11 апреля сделали заявление о ракетах для ЗРК Patriot. Есть дефицит снарядов и партнеры это знают.