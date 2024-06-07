Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС: названы сроки

Украина осуществила четыре необходимых реформы

Европейская комиссия 7 июня рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз уже в этом месяце, то есть до того, как Венгрия начнет председательство в Совете ЕС в июле. Киев выполнил предварительные условия.

Как пишет Financial Times со ссылкой на три источника, комиссия настаивает на начале официальных переговоров с Киевом и Кишиневом в этом месяце. Цель в том, чтобы дать обеим странам положительный сигнал по поводу их стремления в Евросоюз.

Ожидается, что 7 июня комиссия заявит, что теперь Украина отвечает четырем ранее не выполненным критериям. Речь идет о мерах по борьбе с коррупцией, ограничению на политическое лоббирование, правилам декларирования активов государственных служащих и защите языков, используемых национальными меньшинствами.

Рекомендация Брюсселя требует единогласия правительств стран ЕС. Однако там ожидают, что Венгрия будет возражать, ссылаясь, в частности, на отношение Киева к венгерскому меньшинству Украины.

Стоит отметить, что с 1 июля Венгрия начнет председательство в Совете ЕС. Это даст стране дополнительные рычаги влияния на повестку дня заседаний, на которых будут обсуждаться вопросы, связанные с Украиной.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Еврокомиссия поддерживает начало переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса.

"В озвученном заключении ЕК говорится, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейских партнеров следующий шаг – начало переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала в эксклюзивном комментарии "Телеграфу", что нужно, чтобы переговоры о вступлении стартовали и почему Украине будет легче продвигаться дальше на пути в Евросоюз: До начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осталось два шага: посол Евросоюза Катарина Матернова