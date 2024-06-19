В Украину с визитом прибыл спикер польского Сейма, — Елена Кондратюк

Визит начался с возложения цветов к Стене памяти в Киеве

В Киев прибыл маршалок Сейма Польши Шимон Головня.

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк в своем Facebook.

Это первый визит спикера Сейма Польши в Украину после недавних парламентских выборов в соседней стране.

"Ценно, что свой визит спикер начал стого, что почтил память погибших и возложил цветы к Стене памяти возле Михайловской площади", — отметила Елена Кондратюк, которая вместе с Шимоном Головней приняла участие в церемонии.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-польских отношений!" – отметила Елена Кондратюк.