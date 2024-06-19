В Україну з візитом прибув спікер польського Сейму, — Олена Кондратюк
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Візит розпочався з покладання квітів до Стіни пам'яті у Києві
До Києва прибув маршалок Сейму Польщі Шимон Головня.
Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк у своєму Facebook.
Це перший візит спікера Сейму Польщі до України після нещодавніх парламентських виборів у сусідній країні.
"Цінно, що свій візит спікер розпочинає із вшанування памʼяті загиблих і покладання квітів до Стіни пам'яті біля Михайлівської площі", — зазначила Олена Кондратюк, яка разом із Шимоном Головнею взяла участь у церемонії.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-польських відносин!" — зазначила Олена Кондратюк.