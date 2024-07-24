План пережить Трампа: СМИ раскрыли стратегию дальнейших отношений Украины и США

Учитывая неопределенность результата президентской гонки в США, команда Зеленского предпочитает избегать близкого контакта с обеими партиями.

Дональд Трамп, скорее всего, попытается сократить военную помощь Украине и заставить президента Владимира Зеленского согласиться на выгодное российским террористам мирное соглашение, когда придет к власти. Поэтому Украина разработала свой план – "пережить Трампа", если тот сумеет выиграть президентские выборы в США.

Об этом пишет издание Time в статье "План Украины пережить Трампа". Отмечается, что украинский чиновник, с которым удалось поговорить журналистам, сказал, что 2025 для Украины будет очень тяжелым, если Трамп выиграет выборы в США.

"Первые восемь или десять месяцев, по сути, весь 2025 год, будут очень тяжелыми… Но со временем он увидит, что Путину нельзя доверять, что Путину наплевать на Трампа и его планы. Именно тогда мы начнем видеть некоторые преимущества Трампа. Он не захочет сыграть за Путина", – сказал чиновник.

Украинские политические элиты считают, что Трамп реально может усилить помощь Украине вместо того, чтобы ее сократить. Частично это результат разочарования тем, как президент США Джозеф Байден отреагировал на войну, а частично результат тенденции в команде Зеленского использовать любые возможности независимо от того, насколько тяжела ситуация.

Трамп со своей стороны пока стал на сторону изоляционистского крыла своей партии – это показывает выбор в качестве будущего вице-президента Джея Ди Вэнса, который является одним из противников оказания помощи Украине. Впрочем, Киев считает, что Вэнс сменит риторику, как только придет к власти: этот сенатор известен как "маятник", когда-то он активно критиковал Трампа, а сейчас, наоборот, поддерживает его.

Кроме того, Украине могут помочь союзники в Европе и лобби американского военно-промышленного комплекса. Последние получают огромные прибыли из-за войны в Украине, поскольку выполняют заказы от Пентагона.

"Они могут объяснить, почему это выгодно многим людям в Америке, особенно в красных штатах… Это создает рабочие места. Это поддерживает экономику", – объяснил украинский чиновник.

Впрочем, с другой стороны, учитывая неопределенность результата президентской гонки в США, команда Зеленского предпочитает избегать близкого контакта с обеими партиями до момента, пока не определится победитель. Риск поставить не на того кандидата слишком высок.

"Мы не можем становиться на чью сторону. Но нам нужно создать больший баланс между ними… Никто не знает, что произойдет. Мы просто должны уважать институт выборов в США и надеяться на лучшее", – резюмировал чиновник.

Предложения по завершению войны в Украине, к которым вроде бы склоняется Дональд Трамп, и которые были озвучены бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, уже успели наделать шум внутри Украины. Некоторые встретили его крайне отрицательно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что не учли при разработке "мирного плана" Трампа-Джонсона. Многие уже критиковали те пункты, которые указаны в тексте.