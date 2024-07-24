План пережити Трампа: ЗМІ розкрили стратегію подальших відносин України та США

Враховуючи невизначеність результату президентських перегонів в США, команда Зеленського воліє уникати близького контакту з обома партіями

Дональд Трамп, скоріше за все, спробує скоротити військову допомогу Україні та змусити президента Володимира Зеленського погодитися на вигідну російським терористам мирну угоду, коли прийде до влади. Тому Україна розробила власний план – "пережити Трампа", якщо той зуміє виграти президентські вибори в США.

Про це пише видання Time у статті "План України пережити Трампа". Зазначається, що український чиновник, з яким вдалося поговорити журналістам, сказав, що 2025 рік для України буде дуже важким, якщо Трамп виграє вибори в США.

"Перші вісім чи десять місяців, по суті весь 2025 рік, будуть дуже важкими… Але з часом він побачить, що Путіну не можна довіряти, що Путіну наплювати на Трампа та його плани. Саме тоді ми почнемо бачити деякі переваги Трампа. Він не захоче зіграти за Путіна", – сказав чиновник.

Українські політичні еліти вважають, що Трамп реально може посилити допомогу Україні замість того, щоб скоротити її. Частково це – результат розчарування тим, як президент США Джозеф Байден відреагував на війну, а частково – результат тенденції в команді Зеленського використовувати будь-які можливості незалежно від того, наскільки важка ситуація.

Трамп зі свого боку поки що став на бік ізоляціоністського крила своєї партії – це показує вибір у якості майбутнього віцепрезидента Джея Ді Венса, який є одним з противників надання допомоги Україні. Втім, Київ вважає, що Венс змінить риторику, як тільки прийде до влади: цей сенатор відомий, як "маятник", колись він активно критикував Трампа, а зараз, навпаки, підтримує його.

Окрім того, Україні можуть допомогти союзники в Європі та лоббі американського військово-промислового комплексу. Останні отримують величезні прибутки через війну в Україні, оскільки виконують замовлення від Пентагону.

"Вони можуть пояснити, чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в червоних штатах… Це створює робочі місця. Це підтримує економіку", – пояснив виданню український чиновник.

Втім, з іншого боку, враховуючи невизначеність результату президентських перегонів в США, команда Зеленського воліє уникати близького контакту з обома партіями до моменту, поки не визначиться переможець. Ризик поставити не на того кандидата занадто високий.

"Ми не можемо ставати на чийсь бік. Але нам потрібно створити більший баланс між ними… Ніхто не знає, що станеться. Ми просто маємо поважати інститут виборів у США та сподіватися на краще", – резюмував чиновник.

Пропозиції стосовно завершення війни в Україні, до яких начебто схиляється Дональд Трамп, і які були озвучені колишнім прем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном, вже встигли наробити галасу всередині України. Деякі зустріли його вкрай негативно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не врахували при розробці "мирного плану" Трампа-Джонсона. Багато хто вже критикував ті пункти, які вказані в тексті.