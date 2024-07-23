Украине переживать не стоит? СМИ узнали, на чем усиленно сосредоточится Байден в последние месяцы президентства

Одним из важнейших приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины в случае победы Трампа в ноябре

Решение американского лидера Джо Байдена снять свою кандидатуру с президентских выборов 2024 запустило шестимесячную гонку за закрепление внешнеполитических достижений его администрации, особенно в Украине и на Ближнем Востоке.

Первое испытание для Джо Байдена пройдет уже на этой неделе, когда состоится его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Она станет первой с момента возвращения Нетаньяху к власти. У Байдена будет шанс продвинуть свое значительное наследие: прекращение войны между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет Financail Times

"Если посмотреть на ближайшие шесть месяцев, то одной из самых важных задач для Байдена станет прекращение войны в Газе и достижение результатов на следующий день", — сказал Деннис Росс, уважаемый научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

В то же время вице-президент Камала Харрис встретится с премьер-министром Израиля, чтобы укрепить свою репутацию на мировой арене. Из-за предвыборного мероприятия она не будет председательствовать на его выступлении перед Конгрессом.

Камала Харрис будет продолжать "интенсивное взаимодействие" по конфликту в Газе. Основная часть внешней политики администрации сосредоточена в кругу помощников президента и в Совете национальной безопасности.

"Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Байдена, позволило бы Харрис избежать этого вопроса в ходе предвыборной кампании", — говорится в материале.

Одним из важнейших приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины в случае победы Трампа в ноябре. Отмечается, что экс-президент поклялся отказаться от военной помощи Украине, если она не вступит в переговоры с Россией.

Хотя Конгресс уже утвердил пакет помощи в 61 млрд долларов до начала 2025 года, Байден может завершить текущие сделки и продвинуть доступную помощь до конца своего срока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Байден делегировал часть своих полномочий. Стало известно, кто теперь будет отвечать за поддержку Украины.