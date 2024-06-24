Лишат ли Тищенко мандата нардепа после скандала в Днепре? Что говорят в Раде

После инцидента между охраной нардепа и экс-бойцом Kraken заговорили об увольнении парламентария, но есть нюансы

После скандального инцидента в Днепре вокруг нардепа Николая Тищенко, чьи охранники совершили нападение на бывшего военного, в отечественном истеблишменте раздались мысли о составлении парламентарием депутатского мандата. Но, несмотря на разговоры и слухи в соцсетях и в кулуарах, как оказывается, не все так однозначно и просто.

"Телеграф" разбирался с юридическими тонкостями возможных последствий для известного ресторатора с мандатом нардепа и борца с колл-центрами.

Другой угол скандала с Тищенко

Спецкорреспондент ICTV Владимир Рунец накануне задался вопросом, каким же будет продолжение днепровского кейса Тищенко, учитывая определенные очевидные нарушения, которые начали появляться после избиения экс-бойца подразделения ГУР Kraken Дмитрия Павлова.

"Я так и не понял, какие последствия для Коли Тищенко? Ермак осудил. Ну и риговское быдло идентифицировали. Уж хорошо. Но дальше что? Махновщина? Самосуд?.. Или все-таки будет правовая оценка?", — написал медийщик у себя в Facebook.

Заговорили об ответственности активного борца с колл-центрами и в кулуарах парламента, вплоть до лишения Тищенко депутатского мандата. Однако с прекращением полномочий любого парламентария не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Что говорят законы

Так, несмотря на отмену депутатской неприкосновенности, еще в 2020-м (кстати, при этой каденции ВР), для увольнения любого нардепа есть ряд принципиальных условий.

Во-первых, статья 81 Конституции содержит четкий перечень условий/оснований для досрочного прекращения полномочий депутата ВРУ.

В частности, полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:

1) сложения полномочий по его личному заявлению;

2) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

3) признание его судом недееспособным или безвестно отсутствующим;

4) прекращение его гражданства или его выезд на постоянное проживание за пределы Украины;

5) если в течение двадцати дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;

6) невхождение народного депутата Украины, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции;

7) его смерти.

"Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины в случаях, предусмотренных пунктами 1, 4 части второй настоящей статьи, принимается Верховной Радой Украины, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части второй настоящей статьи, — судом. В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении народного депутата Украины, признания народного депутата Украины недееспособным или безвестно отсутствующим, его полномочия прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда, а в случае смерти народного депутата Украины — со дня смерти, удостоверенной свидетельством о смерти. В случае не присоединения нардепа, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий) в состав депутатской фракции этой политсилы (избирательного блока политических партий) или выхода народного депутата Украины из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политпартии (избирательного блока) со дня принятия такого решения", — говорится в Основном законе.

Во-вторых, эти же нормы фактически продублированы и в Законе Украины о статусе нардепа (статья четвертая).

А в пятой статье этого закона выписана более четкая процедура прекращения полномочий парламентариев.

Таким образом, возвращаясь к днепровскому "кейс Тищенко", гипотетически уволить его из Рады можно только в двух случаях:

— если такой нардеп напишет лично заявление на сложение мандата, и за это еще проголосует ВР;

— если вступит в законную силу решение суда с обвинительным приговором в отношении избранника (в рамках уголовного производства, в котором подозрение нардепу должны объявлять правоохранители).

При этом на процедурные юридические сложности с прекращением полномочий нардепа (-ов) ранее уже указывали аналитики движения "Честно".

"Следует учитывать, что механизм лишения депутатского мандата через судебное решение имеет долгую перспективу и может длиться годами, проходя через все возможные этапы обжалования. Можем предположить, что в таких случаях скорее закончатся полномочия этого созыва парламента, чем будет окончательное решение суда по лишению мандата. В то же время, пока будет продолжаться судебный процесс, у нардепа будет мандат, он сможет участвовать в работе парламента — подавать законопроекты, голосовать, отправлять депутатские обращения и запросы, получать зарплату, надбавки, компенсацию за жилье, проезд и содержать штат помощников, иметь доступ к государственной тайне и многое другое. Третье условие досрочного лишения депутатского мандата пока не имеет прецедентов в украинском парламенте. Фактов признания кого-то из нардепов недееспособным или без вести отсутствующим, не было", — аргументировали общественники.

А еще в случае с Тищенко юридическая ситуация с его мандатом не так уж однозначна и проста: он не входит ни в одну фракцию Рады (хотя прошел в парламент как мажоритарщик от "Слуг народа" по 219-му округу Киева).

"Лишить нардепов мандатов сейчас невозможно , потому что во время военного положения запрещено изменять Конституцию Украины и проводить выборы в ВРУ, ВР Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления", — констатировали в "Честно".

Александр Салиженко, главный редактор портала "Честно", в комментарии "Телеграфу" уточнил, что сейчас проще и быстрее всего лишить мандата Тищенко возможно только одним путем, но и в таком случае могут быть разные сценарии.

— Из указанного перечня из семи пунктов, как мне кажется, наиболее реальным (не теоретическим), конечно, выступает первая норма — сложение полномочий по личному заявлению. Это самый простой механизм, учитывая еще и тот момент, что этот нардеп является мажоритарщиком.

В данной ситуации это некое дополнительное отягчающее обстоятельство из-за того, что влияние на "списочников" и у руководства Рады, и у руководства фракций есть, а в отношении мажоритарщиков — с этим сложнее ситуация. Тем более, когда нельзя провести довыборы на округах во время военного положения. Поэтому, конечно, должно быть добровольное заявление, – рассказал эксперт.

Однако, по его словам, здесь следует сделать примечание: не все подобные заявления от нардепов голосуются в сессионном зале. Если какой-нибудь народный избранник пишет заявление о сложении своих полномочий, еще "не факт, что его вынесут на рассмотрение и проголосуют".

— Это не автоматически происходит, если парламентарий написал такое заявление, то за это еще предстоит проголосовать в сессионном зале, а соответствующее решение должно набрать 226 голосов. Из последних примеров: есть кейс еще одного мажоритарщика от "Слуги народа" — Вячеслава Медяника с Днепропетровщины.

Он подал заявление с желанием сложить полномочия еще в феврале. Более того, это заявление рассмотрел регламентный комитет ВРУ, поддержал и рекомендовал голосовать. Но ее до сих пор этот вопрос не вынесли в сессионный зал, и депутат Медяник до сих пор является народным депутатом с мандатом и т.д.

В случае с Тищенко этот пункт мог бы сработать (он наиболее быстрый), однако вопрос останется открытым, вынесут ли его заявление на рассмотрение Рады, — отметил Александр Салиженко.

Он также пояснил, что в зависимости от квалификации преступления правонарушения нардепа могут расследовать (а также объявлять подозрения и подавать в суд) различные правоохранительные органы — ОГП, СБУ, НАБУ, ДБР, СБУ и т.д.

— В случае с Николаем Тищенко может быть много разных вариантов. Но проблема пункта о вступлении в законную силу решения суда с обвинительным вердиктом, то таких кейсов, когда нардеп потерял мандат в связи с приговором, даже не припомню, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, по словам главреда "Честно", гипотетически мог бы сработать еще один вариант, как можно еще законно "убрать" из парламента депутата-скандалиста: "Если представить, что например, Тищенко убедили бы написать заявление, то это было бы быстрее всего. Теоретически, мог бы быть еще один возможный сценарий — назначить его на какой-то пост. Представим, что ему предлагают возглавить, скажем, украинское посольство в Таиланде, который он очень любит. Допустим, ему предлагают такой вариант, и он соглашается. Тогда в связи с невозможностью совмещать должность посла и нардепа, он в таком случае добровольно отдает мандат, и все. Но мне кажется, такое маловероятно. Мы можем смоделировать такую ​​вероятность, но вряд ли такое произойдет".

Что говорят в Раде?

В то же время источники "Телеграфа" в окружении Тищенко сообщают, что лично он пока не собирается писать заявление о возвращении депутатского значка.

— Он же мажоритарщик, которого выбрали 40 тысяч киевлян. Никто не может лишить его мандата, – рассказал проинформированный собеседник издания, приближенный к опальному нардепу.

Тоже самое подтвердили "Телеграфу" и другие высокопоставленные источники во фракции "Слуга народа": "По состоянию на сегодняшний день пока выглядит так, что Тищенко не собирается писать заявление о сложении полномочий".

Также во фракции СН подтверждают, что на сегодня, учитывая, что Тищенко является внефракционным мажоритарщиком, без его личного заявления лишить его мандата невозможно.

— Разве что – по его собственному заявлению. Что касается второго пункта из этих семи оснований, то это возможно только после приговора суда, — подтвердил нашим журналистам еще один депутат-мажоритарщик из Киева, член фракции "Слуга народа" Роман Грищук.

Связаться непосредственно с Тищенко "Телеграфу" не удалось: с прошлой недели телефоны избранника не отвечают, на сообщение от наших журналистов он пока не отвечает.

Отметим, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (который, кстати, является кумом Тищенко), реагируя на последний скандал вокруг нардепа, заявил, что не воспринимает и не понимает этого парламентария.

"Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть, на что реагировать", — отмечал Ермак.

Как сообщалось, 20 июня на военного Дмитрия Павлова напали в Днепре на глазах жены, маленького ребенка и прохожих. Его скрутили, заковали в наручники и стали избивать. Позже Николай Тищенко заявил, что военный якобы входит в ОПГ "9" в Днепре и крышует "офисы", ботофермы и других "мошенников".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дело о нападении на военного взяли на самый высокий контроль. Тем временем в сеть уже слили данные одного из участвовавших в избиении Николая Тищенко.