Втеча з ганьбою: в Раді пояснили, чому позбавити Дмитрука мандата буде непросто

Кейс Дмирука виявився схожий на історію з Тищенком

Народний депутат Артем Дмитрук, який є фігурантом кримінальної справи і якраз напередодні вручення підозри втік за кордон, поки не може бути позбавлений мандата. Причина в тому, як він потрапив до Верховної Ради. Це в коментарі "Телеграфу" пояснив Микола Княжицький — голова підкомітету з питань культурної політики комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

— Апарат Верховної Ради повідомив, що народний депутат Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся. Плюс є вже заяви силових структур, публікації в медіа. Тож однозначно йдеться про нелегальний і незаконний виїзд за кордон. І це пов’язано очевидно з тим, що нардепу мали повідомити підозру у побитті військового та правооохоронця. Якби він в цій ситуації пішов на фронт, сказав, що не хоче бути депутатом, бо, можливо, робив помилки, я би до цього поставився з розумінням. А коли людина, яка має представницький мандат, покидає свою країну під час війни, — це ганьба.

При цьому, на жаль, неможливо його позбавити депутатських повноважень. Якби він був обраний за партійним списком, то партія, яка його делегувала, могла б відкликати його в ВР. Але оскільки він є депутатом-мажоритарником (обраний від партії "Слуга народу" в окрузі №133 (Київський район Одеси), з фракції партії у ВР був виключений в листопаді 2021 року. — Авт.), цього зробити не можна, — резюмував Княжицький.

Кейс Дмирука схожий на ситуацію з колишнім "слугою" Миколою Тищенком, який також є фігурантом кримінальних справ через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця. Його докладно розбирав "Телеграф", пояснюючи, що відповідно до Конституції і норм закону "Про статус народного депутата" існує кілька причин для того, щоб народний обранець був позбавлений мандата.

У випадку з Тищенком і Дмитруком потрібно, щоб вони самі написали заяву на складання мандата і її розглянула ВР або набрало законної сили рішення суду з обвинувальним вироком щодо депутата. Обидва варіанти поки виглядають з огляду на обставини малоймовірними.

При цьому сьогодні, як повідомляв "Телеграф", спікер парламенту Руслан Стефанчук наголосив: Рада не зволікатиме, якщо будуть підстави для позбавлення Дмитрука мандата.