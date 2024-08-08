Переговоры с Россией бессмысленны? Ермак рассказал о подготовке ко второму саммиту и ждать ли на нем РФ

Второй саммит состоится в этом году

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, когда состоится второй Саммит мира и будет ли приглашена на него Россия. По словам руководителя ОП, сейчас смысла в прямых переговорах с РФ нет. А единственная возможная победа – восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом и не только Андрей Ермак рассказал в интервью изданию "Европейская правда". Сделал несколько важных заявлений.

"Второй Саммит мира может состояться только тогда, когда будет готов общий план. Что это такое? Есть формула, состоящая из 10 пунктов. Формула, которая была анонсирована президентом более двух лет назад, это были названия пунктов. Сейчас есть 10 рабочих групп, которые наработали конкретные шаги и конкретные сроки по каждому из этих пунктов и что необходимо для их выполнения", — сказал Ермак.

По словам руководителя ОП, из десяти пунктов есть те, что полегче и те, что сложнее. С более легких начали на первом Саммите мира. Они и были согласованы. Работа над более сложными пунктами, такими как ответственность РФ, территориальная целостность или вывод российских войск, продолжается по сей день.

"Второй саммит состоится в этом году… Но не надо относиться к нему как к финальному. Очень этого хотелось бы, но мы реалисты", — подчеркнул Ермак.

По его словам, у Украины есть четкое понимание того, что никакого смысла в прямых переговорах со страной-агрессором нет.

"Мы не видим в этом результат", — подчеркнул Ермак.

В то же время руководитель Офиса президента заявил, что на втором Саммите мира действительно возможно участие представителей России, которому Украина и другие участники саммита передадут согласованный совместный план, где будут изложены шаги по реализации каждого из 10 пунктов "формулы мира".

"Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, не об этом идет речь! Мы хотим, чтобы даже вот такая встреча, на которой можно передать этот план, она проходила не в формате Украина-Россия, а при присутствии всех ответственных стран, поддержавших наш план", – объяснил он.

На вопрос, может ли на Саммите представлять Россию ее лидер Владимир Путин, Ермак ответил коротко.

"Я думаю, что очень рано об этом говорить, кто может".

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, изменится ли поддержка Украины в случае победы Трампа.