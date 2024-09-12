"Все хотят хайпа": у Зеленского высказались о заявлении Венса о мире в Украине

Все может измениться после выборов

Заявления Джей Ди Венса о невыгодных для Украины переговорах с РФ и "замораживании" боевых действий — это лишь "предвыборный хайп". Именно так прокомментировал слова кандидата в вице-президенты США от Дональда Трампа советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

В программе "Тема из Мосейчук" Подоляк рассказал, что сейчас в мировой политике не хватает глубокого анализа. В то же время политики часто говорят громкие вещи, чтобы привлечь внимание.

"Все хотят хайпануть. Электоральный цикл — это момент, когда ты можешь на всем хайповать", — объяснил он. Михаил Подоляк считает, что после выборов политики часто меняют свое мнение. Он подчеркнул, что США и дальше будут помогать Украине, независимо от того, кто будет руководить страной — демократы или республиканцы.

"Соединенные Штаты в полном объеме — что при демократах, что при республиканцах — институционально они будут предоставлять все необходимое Украине. Это объективный процесс этой войны. Он необратим", — говорит Подоляк.

Также он добавил, что отдельные заявления политиков не изменяют реальную ситуацию. По его словам, война все равно закончится поражением России.

Напомним, ранее Джей Ди Венс говорил, что если Трамп станет президентом, то заставит Украину и ЕС согласиться на невыгодные переговоры с Россией и "заморозить" войну.

Ранее "Телеграф" писал, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Венс выступает за переговоры Трампа с Путиным. Особо рассчитывать на его поддержку в случае прихода Трампа к власти Киеву не приходится.