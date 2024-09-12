"Усі хочуть хайпу": у Зеленського висловились про заяву Венса щодо миру в Україні

Усе може змінитись після виборів

Заяви Джей Ді Венса про невигідні для України переговори з РФ і "замороження" бойових дій — це лише "передвиборчий хайп". Саме так прокоментував слова кандидата у віцепрезиденти США від Дональда Трампа радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

У програмі "Тема з Мосейчук" Подоляк розповів, що зараз у світовій політиці бракує глибокого аналізу. Натомість політики часто говорять гучні речі, щоб привернути увагу.

"Всі хочуть хайпанути. Електоральний цикл — це момент, коли ти можеш на всьому хайпувати", — пояснив він. Михайло Подоляк вважає, що після виборів політики часто змінюють свою думку. Він наголосив, що США й надалі допомагатимуть Україні, незалежно від того, хто керуватиме країною — демократи чи республіканці.

​"Сполучені Штати в повному обсязі — що при демократах, що при республіканцях — інституційно вони будуть надавати все необхідне Україні. Це об’єктивний процес цієї війни. Він незворотній", — каже Подоляк.

Також він додав, що окремі заяви політиків не змінюють реальної ситуації. За його словами, війна все одно закінчиться поразкою Росії.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс говорив, що якщо Трамп стане президентом, то змусить Україну та ЄС погодитися на невигідні переговори з Росією та "заморозити" війну.

Раніше "Телеграф" писав, що кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс виступає за переговори Трампа з Путіним. Особливо розраховувати на його підтримку у разі приходу Тампа до влади Києву не доводиться.