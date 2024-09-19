Румыния попросила Украину сбивать беспилотники РФ: что произошло на самом деле

Заявление прозвучало от главы МИД Румынии

Румынские власти просят Украину сбивать российские беспилотные летательные аппараты, летящие в сторону воздушного пространства Румынии. С начала полномасштабной российской агрессии возле румынско-украинской границы несколько раз падали обломки БПЛА.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сообщается, что данное заявление прозвучало от министра иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску во время визита в Бухарест главы МИД Украины Андрея Сибиги.

UPD: Издание FAZ не достоверное подало информацию о том, что Румыния просила Украину сбивать летящие к ним российские дроны.

На самом деле глава украинского МИД Сибига попросил, чтобы Румыния уничтожала российские беспилотники над украинской территорией. Издание уже исправило информацию в своей статье.

Также СМИ сообщили о том, что недавно в воздухе над румынской дельтой Дуная примерно в 45 километрах от украинской границы был замечен российский БПЛА. Истребители F-16 Воздушных сил Румынии поднялись в небо и сопровождали объект до того, как он достиг воздушного пространства Украины.

Кроме того, недавно руководство Румынии обратилось к НАТО с требованием принять более решительные меры в ответ на многочисленные нарушения российскими БПЛА воздушного пространства страны. Об этом заявил министр обороны Румынии Анджел Тилвар, пишет издание Reuters.

Следует отметить, что румынское законодательство прямо запрещает сбивать на своей территории воздушные цели.

Ранее мы писали о том, что, по словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, Польша имеет полное право сбивать российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве.