Румунія попросила Україну збивати безпілотники РФ: що сталось насправді

Заява пролунала від глави МЗС Румунії

Румунська влада прохає Україну збивати російські безпілотні літальні апарати, які летять у бік повітряного простору Румунії. З початку повномасштабної російської агресії біля румунсько-українського кордону кілька разів падали уламки БПЛА.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung. Повідомляється, що дана заява пролунала від міністра закордонних справ Румунії Лумініци Одобеску під час візиту в Бухарест очільника МЗС України Андрія Сибіги.

UPD: Видання FAZ недостовірно подало інформацію про те, що Румунія просила Україну збивати російські дрони, що летять до них.

Насправді глава українського МЗС Сибіга попросив, щоб Румунія знищувала російські безпілотники над українською територією. Видання вже виправило інформацію у своїй статті.

Також ЗМІ повідомили про те, що нещодавно в повітрі над румунською дельтою Дунаю приблизно за 45 кілометрів від українського кордону був помічений російський БПЛА. Винищувачі F-16 Повітряних сил Румунії піднялися в небо та супроводжували об’єкт до того, як він досяг повітряного простору України.

Крім того, нещодавно керівництво Румунії звернулось до НАТО з вимогою вжити більш рішучі заходи у відповідь на численні порушення російськими БПЛА повітряного простору країни. Про це заявив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар, пише видання Reuters.

Варто зазначити, що румунське законодавство прямо забороняє збивати на своїй території повітряні цілі.

Раніше ми писали про те, що за словами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Польща має повне право збивати російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі.