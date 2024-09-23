"Уважно вислухаємо": у США відреагували на план перемоги Зеленського

Уряд Сполучених Штатів вже має деяке розуміння

Уряд Сполучених Штатів Америки уважно ознайомиться з планом перемоги, представленим президентом України Володимиром Зеленським. У Вашингтону вже є розуміння, що Києву і Україні потрібно більше засобів, в тому числі фінансових для перемоги над Росією.

Про це розповідає "Телеграф" з посиланням на офіційного представника Державного департаменту США Деніела Сайзека.

Більше читайте у нашій публікації: Зеленський привіз до США таємничий план перемоги: що він містить та як відреагували у Байдена

Сайзек додав, що у США також є своя точка зору. Але варто зазначити, що Штати вже надали Україні понад 90 мільярдів доларів допомоги, в тому числі понад 50 мільярдів доларів – військової допомоги.

При цьому в уряді США розуміють, що Україні потрібно більше грошей і зброї, щоб захистити себе, повернути більше територій і зупинити новий наступ російської армії.

За словами Сайзека, президент Байден і його команда завжди уважно слухають усі плани, пропозиції та виступи української сторони.

"США віддані безпеці України. Я не можу сьогодні заявити про зміну позицій США в цій сфері. Я можу лише сказати, що уряд США уважно слухатиме пропозиції президента Зеленського", — зазначив представник Державного департаменту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Кремлі заявили про "готовність ознайомитися з планом Зеленського", хоча серйозно наразі його там не сприймають.