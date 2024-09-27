"Як швидко йде час". Найяскравіші меми на зустріч Зеленського та Трампа

Найяскравіші фотожаби та меми на зустріч Зеленського та Трампа

У п’ятницю, 27 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США та колишнім президентом Дональдом Трампом. Це не залишило поза увагою Інтернет: соцмережі "вибухнули" мемами та фотожабами.

"Телеграф" зробив добірку яскравих картинок за підсумками зустрічі.

На зображенні нижче можна побачити Трампа в ролі самого себе у фільмі "Один дома-2" 1992 року. Тоді він з’явився на кілька секунд у холі готелю "Плаза" у Нью-Йорку, яким володів на той час. На іншій картинці з того ж колажу Трамп уже з президентом України Володимиром Зеленським.

"Як же швидко летить час", — підписано фотожабу.

А ця фотожаба присвячена недавнім висловлюванням Трампа про війну Росії проти України. Нагадаємо, що політика-республіканця критикують за позицію щодо конфлікту. Так, Трамп заявляв, що якби Україна пішла на поступки Росії перед повномасштабним вторгненням, "не було б жодних руйнувань та загибелі людей".

Зображення називається "Треба просто перестати стріляти". Цю фразу було виголошено Володимиром Зеленським під час його виборчої кампанії 2019 року. Але тепер вона звучить "у виконанні" Трампа.

"Поінформовані джерела стверджують, що задля приниження Дональда Трампа Володимир Зеленський вирішив не брати Андрія Єрмака на зустріч з ним", — так описав політолог Євген Магда в Facebook.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що Трамп вимагає звільнити посла України в США. Навіть Ілон Маск не залишився байдужим до цих заяв.