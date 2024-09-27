"У ній все чудово". Трамп заявив про готовність приїхати до України

Республіканець готовий приїхати до України, про що заявив публічно

Колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив про свою готовність приїхати до України у разі своєї перемоги на виборах.

Про це повідомляє CNN. Трамп публічно заявив про це під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Відповідаючи на запитання журналістів, кандидат у президенти США наголосив: він хоче "справедливого закінчення війни, яка не мала статися".

"Ми обоє хочемо, щоб це скінчилося, і ми обоє хочемо побачити справедливу угоду. І вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час", — заявив Трамп. При цьому він не уточнив, як саме він бачить закінчення війни між Росією та Україною, але заявив, що має "добрі стосунки" із президентом Росії Володимиром Путіним.

У відповідь президент України зазначив: "Сподіваюся, що у нас з вами відносини кращі".

Коли Володимир Зеленський оголосив, що запрошує Трампа до України, щоб той побачив наслідки російської агресії, той погодився.

"Я обов’язково приїду в Україну. Це чудова країна, там чудова погода, чудово все", — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що Зеленський у США зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу. Під час зустрічі він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти Росії.