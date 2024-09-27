"Разве плохо будет?" Трамп сделал заявление перед встречей с Зеленским (видео)

Беседа между политиками обещает быть содержательной

В пятницу, 27 сентября, в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке должна состояться встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Американский политик заявил, что он будет говорить с Зеленским о необходимости достижения мира.

Интересно, что ранее команда республиканца заявляла, что такой встречи не запланировано. Однако в последний момент Трамп изменил свое решение.

На вопрос, считает ли он, что Украина должна отдать России захваченные территории, чтобы закончить войну, республиканец ответил: "Посмотрим, что будет".

Трамп также заявил, что президенту Зеленскому он будет говорить о необходимости добиться мира и прекратить войну.

"Давайте добьемся мира! Нам нужен мир! Нам нужно остановить смерти и разрушения. Вы так не думаете?Разве плохо будет, а?", — сказал журналистам кандидата в президенты США от Республиканской партии

Ранее Трамп уже неоднократно говорил о том, что он сможет договориться с главой России Владимиром Путиным и президентом Зеленским. По его мнению, он сможет сделать это "быстро", но вот подробностей своего "плана" политик не раскрыл.

Высказывание Трампа о мире вызвало дискуссию в соцсети и украинцы, как это часто бывает, разделились на два лагеря.

Одни поддерживают Трампа и верят в то, что он действительно сможет закончить войну. Другие же называют его "лжецом" и считают, что мирное решение конфликта с РФ просто невозможно:

Стоит отметить, что планы Трампа по встрече с Зеленским менялись несколько раз. Перед визитом главы Украины в США Трамп заявил, что не исключает их встречи. Когда Зеленский уже был в Штатах, команда кандидата в президенты заявила, что такой встречи не запланировано. Сейчас, похоже, Трамп снова изменил свое решение. Зеленский хочет представить Трампу План победы Украины.

Журналист издания Time Саймон Шустер со ссылкой на двух чиновников, близких к Зеленскому написал, что вначале команды Зеленского и Трампа якобы обсуждали идею встречи в поместье республиканца в Мар-а-Лаго. Однако затем представители Украины, вероятно, попросили американского политика встретиться на "нейтральной территории", чтобы это не могло быть расценено как поддержку выдвижения Трампа в президенты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон показательно отменил запланированную ранее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что "очень занят".