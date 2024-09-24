"Не зависит от Путина": Зеленский рассказал о плане победы Украине американским конгрессменам

Также стороны обсудили ситуацию на фронте, военные нужды Украины и реализацию проектов восстановления

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Генеральной Ассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Среди прочего, он рассказал конгрессменам о плане победы Украины в войне против российских захватчиков.

Об этом сообщил Офис президента Украины. На встрече присутствовали сенаторы Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина", – сказал Зеленский, комментируя перед конгрессменами свой план.

Также стороны обсудили ситуацию на фронте, военные нужды Украины и реализацию проектов восстановления. В частности, Зеленский акцентировал внимание на важности своевременных военных поставок, усилении украинской энергетической системы и необходимости внедрить более жесткие санкции против РФ.

Напомним, что 23 сентября Зеленский выступил в США в рамках Саммита будущего с трибуны штаб-квартиры Организации объединенных наций. Он говорил о необходимости освобождения всех военнопленных, а также призвал мир к глобальному единству, чтобы преодолеть разрушительную силу России и ее сообщников.

Также мы сообщали, что Зеленский намерен представить план победы президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камали Гаррис. Кроме того, он может встретиться с кандидатом на выборах от Республиканской партии Дональдом Трампом.