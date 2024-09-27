Мир, відносини з Путіним та президент зі сталі: головні заяви Трампа та Зеленського в США

Зустріч тривала одну годину

У п'ятницю, 27 вересня, кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має хороші відносини з Володимиром Путіним. І він намагатиметься закінчити війну в Україні вигідно для обох сторін конфлікту.

"Телеграф" зібрав головні заяви Трампа та Зеленського під час зустрічі у Нью-Йорку. Як зазначає Fox News, їх брифінг тривав приблизно одну годину.

"Ми матимемо сьогодні гарну зустріч, і я думаю, той факт, що ми сьогодні разом, – це дуже гарний знак", — зауважив Трамп.

Про відносини з Путіним

Дональд Трамп висловив вдячність Зеленському за його дії під час спроби оголосити колишньому голові США імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Він також назвав президента України "шматком сталі".

"У нас дуже хороші відносини. У мене також дуже хороші відносини, як ви знаєте, з президентом Путіним", — сказав Трамп.

На це Зеленський відповів, що сподівається, що відносини у Трампа з ним "кращі.

Кандидат у президенти США від республіканців на це сказав: "Для танго потрібні двоє".

Про завершення війни

"Ми обидва хочемо, щоб це закінчилося, і ми обидва хочемо побачити справедливу угоду. І вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час", — сказав Трамп.

Він також наголосив, що в разі перемоги на виборах ще до інавгурації знайде "хороше" рішення для обох сторін війни. Трамп назвав ситуацію в Україні "жахливою" та висловив готовність обговорити План перемоги, який привіз із собою Зеленський.

"У мене є мої ідеї, а у президента Зеленського точно є свої власні ідеї. Але він (мир — Ред.) має бути справедливим", — сказав Трамп.

Вже після зустрічі Зеленський написав, що Путін не може перемогти, перемогти мають українці. І спільні погляди Трампа та голови нашої держави мають допомогти цьому.

Про візит до України

Під час зустрічі Зеленський оголосив, що запрошує Трампа до України, аби він побачив наслідки російської агресії.

"Я обов’язково приїду в Україну. Це чудова країна, там чудова погода, чудово все", — заявив Трамп.

Після зустрічі Зеленський підбив підсумки брифінгу, додавши, що він був змістовним та важливим.

"Представив йому (Трампу — Ред.) План перемоги. Детально обговорили ситуацію в Україні та наслідки війни для нашого народу. Обговорили багато деталей. Дякую за цю зустріч! Справедливий мир потрібен", — зазначив голова держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Трамп погодився на зустріч із Зеленським після відмови.