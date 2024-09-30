"Не треба сильно апелювати": у Путіна раптово здали назад із новою ядерною доктриною Росії

У Кремлі закликали не пов’язувати оновлення ядерної доктрини з війною Росії проти України

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зробив нову заяву щодо змін до ядерної доктрини Російської Федерації. Він закликав "надмірно не апелювати" до цього документа.

Про це він заявив у коментарі російським медіа. Пєсков назвав цей документ "надзвичайно важливим", а ухвалені рішення будуть "формалізовані відповідним чином". При цьому речник Путіна закликає не пов’язувати оновлення ядерної доктрини Росії з війною, яку вона розв’язала проти України.

За словами Пєскова, озброєна агресія Росії в Україні, яку Кремль досі називає "спеціальною військовою операцією", продовжуватиметься "своїм ходом".

"Не треба надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий, прийняті важливі рішення, вони будуть формалізовані відповідним чином. Не потрібно тут щоразу шукати якісь ув’язки", — заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, 25 вересня президент Росії запропонував внести зміни до ядерної доктрини країни. Тепер Кремль залишає за собою право на удар ядерною зброєю територією неядерних держав — у цьому випадку може йтися про Україну. Крім того, Росія може завдати ядерного удару у разі "агресії" з боку неядерної держави, але в союзі з ядерною. Тут може йтися про Сполучені Штати Америки.

Також Кремль може застосувати ядерну зброю у разі "достовірного" підтвердження про пуск у бік Росії літаків, гелікоптерів, ракет, безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Росія вирішила не використовувати ядерну зброю доти, доки США самі не займатимуться випробуванням своїх ядерних боєзарядів.