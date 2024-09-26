Выборы вместо победы? The Economist рассказал о возможных планах Зеленского

Доверие к Зеленскому существенно снизилось

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году. Это решение продиктовано желанием укрепить свои позиции и удовлетворить просьбы международных партнеров.

Несмотря на военное положение, которое формально делает невозможным проведение выборов, глава государства ищет пути для реализации этого плана. Об этом пишет The Economist.

"Хотя все крупные политические партии в прошлом году согласились отложить выборы до конца войны, говорят, что господин Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в следующем году, чтобы консолидировать свою власть", — пишет издание.

По данным издания, доверие к Зеленскому существенно снизилось — с 80% в мае 2023 года до 45% в этом году. Падение рейтинга якобы происходит на фоне сложной ситуации на фронте и экономических трудностей в стране.

The Economist отмечает, что украинская армия постепенно теряет позиции, а энтузиазм населения по отношению к войне ослабевает. Кроме того, обращается внимание на растущий разрыв между поколениями по отношению к войне. По данным издания, старшее поколение демонстрирует большую поддержку продолжения боевых действий, в то время как молодежь более подвержена компромиссам ради мира.

Экономическая ситуация в Украине тоже остается сложной. Более 60% граждан, как сообщается в статье, сообщают об уменьшении доходов и сложностях с покрытием базовых потребностей. Государственный бюджет на 2025 год предусматривает дефицит 38 миллиардов долларов, который планируется покрыть за счет международной помощи.

На этом фоне начался политический процесс. Эту тенденцию подтвердила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. По словам The Economist, одним из потенциальных соперников Зеленского называют Валерия Залужного, бывшего главнокомандующего ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия снова вмешивается в выборы в США. Теперь россияне обрели новый способ и союзника.