"Разговоры идут": в ЦИКе объяснили, в чем проблема с выборами в Украине через "Дию"

Вопрос безопасности может быть закрыт

Конституция Украины содержит положения, по которым проведение выборов президента во время войны невозможно, поэтому должность продолжает занимать Владимир Зеленский. Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) рассматривает варианты изменения формата выборов, чтобы их можно было провести вопреки войне.

Идеи, с помощью которых это можно было бы реализовать, только на стадии обсуждений. Об этом рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик изданию Новости.LIVE.

"У нас созданы три рабочие группы. И мы постоянно в рамках групп рассматриваем разные варианты, готовим предложения, которые могут лечь в основу законодательства о предстоящих послевоенных выборах", — отметил замглавы ЦИК.

Одна из идей, которая обсуждается, проведение выборов онлайн, в том числе и через "Дию". В этом случае безопасность граждан могла бы быть гарантирована, ведь необходимости приходить большому количеству людей в одну точку — избирательный участок — отпала бы. Однако, как добавил Сергей Дубовик, это пока только разговоры.

"Выборы через "Дию" на этом этапе невозможны. Нельзя гарантировать сохранение тайны голосования и отсутствие впечатления информационной системы", — отметил Дубовик.

Ранее "Телеграф" писал, что подавляющее большинство украинцев (69%) убеждены, что действующий глава государства Владимир Зеленский должен оставаться в должности до конца военного положения. При этом 15% украинцев считают, что следует провести президентские выборы.