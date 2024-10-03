"Май придет – голосовать будем?" Переизберут ли Зеленского и кто еще из политиков готовится к выборам

Пока никто реально не понимает, как проводить выборы во время военного положения и под ракетными обстрелами

Информация западного издания The Economist о том, что команда Владимира Зеленского задумывается над проведением президентских выборов в 2025 году, без сомнения, всколыхнула медиапространство. В своей статье журналисты подчеркнули, что такой шаг позволит действующим властям укрепить свои позиции. Вопрос действительно может біть поднят после избрания нового президента США. Однако есть немало "но".

О необходимости проведения выборов в Украине для подтверждения легитимности нынешней власти международные партнеры не раз говорили, начиная с прошлого года. Полномочия президента официально истекали в мае 2024-го, однако никто реально не понимал (и не понимает сейчас), как проводить выборы во время военного положения и под ракетными обстрелами. Особенно в прифронтовых зонах и на передовой. К тому же необходимо организовать избирательный процесс и среди украинцев за рубежом.

Впрочем, раскачать тему не удалось и в этом году, когда должны были бы состояться очередные президентские и парламентские выборы. Много усилий в этом направлении предпринял Кремль, настаивая на нелегитимности Зеленского, однако существенных результатов это не дало. Президент Украины признан в мире, он встречается и с лидерами государств, и даже с кандидатами в президенты США . Можно сказать, что на Западе есть определенный консенсус о признании Зеленского президентом.

Показательно, что и украинское общество выступает против проведения выборов в условиях полномасштабной войны. Но это не поддерживает рейтинг доверия к власти, он постепенно падает. По данным Национального демократического института (НДИ), доверие к Зеленскому снизилось до 45%. На эти же данные ссылается The Economist.

К чему действительно готовится команда президента и украинский политикум, разбирался "Телеграф".

План отсутствует

"Выборы все равно нужно когда-то проводить", — говорит собеседник "Телеграфа" в окружении президента. В команде Зеленского время от времени об этом думают, особенно на фоне давления со стороны Запада о переговорах с Россией. Если Украину действительно заставят идти на уступки, то проведение выборов будет самым малым вызовом для власти.

"Если новоизбранный президент США вдруг заявит, что власть в Украине нелегитимна, а война будет продолжаться, то это будет большой проблемой. Но я не представляю, как проводить такие выборы. Даже при условии, что инициатива будет исходить от американцев", — говорит член команды Зеленского. Он предполагает, что в случае проведения выборов во время военного положения нашим партнерам придется их признать, закрыв глаза на большинство нарушений.

Самая большая угроза при таком сценарии – это обстрелы со стороны России.

Когда на Банковой подсчитывают плюсы и минусы таких выборов, то минусов гораздо больше. К тому же до сих пор не готова законодательная база для проведения выборов. По сути, непонятно, где будут проводиться выборы, каким образом и на каких участках. Голосование в "Дії" точно не рассматривается, против этого выступают даже наши партнеры.

Несмотря на это, по информации "Телеграфа", уже нашёлся человек, отвечающий за будущие выборы. Пока это Виктор Микита, который недавно возглавлял Закарпатскую ОВА, а ныне назначен заместителем главы Офиса президента (ОП). Микита отвечает за коммуникацию с регионами. Известно, что он уже проводил встречу с партийными деятелями президентской партии "Слуга народа" (СН). "Но о выборах ни слова не говорил. Эта встреча была больше ознакомительная", — добавляет источник на Банковой.

Фальстарт от оппозиции

Некоторые политические деятели в Украине уверяют, что избирательный процесс якобы уже начался. К примеру, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подтвердила это в комментарии The Economist. "Телеграф" обратился в пресс-службу политика за уточняющим комментарием, но там запрос проигнорировали.

В "Европейской солидарности" (ЕС) сообщили "Телеграфу", что также заметили намерения ОП провести выборы. "Но начала процесса не наблюдаем", — прокомментировал депутат от фракции Максим Саврасов. В то же время депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк утверждает, что никаких шагов к выборам не наблюдается.

Впрочем, недавно некоторых депутатов удивила (а некоторых возмутила) публикация постановления Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о возобновлении функционирования Государственного реестра избирателей. Парламентарии расценили это как знак подготовки Банковой к выборам. В то же время в ЦИК объяснили , что это необходимый шаг для обновления данных из-за изменения названия улиц, населенных пунктов, разрушения домов.

Источники "Телеграфа" в ОП и руководстве СН единогласно ответили: к выборам никто не готовится, пока идет война.

"Но даже если бы они состоялись завтра, Зеленский бы победил", — добавил источник издания во властной команде.

Антон Грушецкий, социолог Киевского международного института социологии (КМИС), утверждает, что данные НДИ о 45% доверия к Зеленскому не совсем точны из-за некорректной формулировки вопроса.

"В текущем нашем опросе на конец сентября — начало октября президенту доверяют немногим более 50% украинцев", — сообщил социолог.

Важно и то, что даже те, кто не доверяет Зеленскому, не хотят выборов. Не все считают, что он виноват в сложной ситуации. Многие украинцы видят вину также Запада, который не выполняет обещания.

Зеленский vs Залужный

Хотя есть один серьезный конкурент, имеющий шанс обойти действующего президента. Это бывший главнокомандующий и действующий посол в Британии Валерий Залужный. Социолог Грушецкий отмечает, что наибольшее снижение рейтинга доверия у Зеленского произошло зимой на фоне увольнения Залужного. Тогда с обществом не до конца прокоммуницировались причины замены главкома.

"Потому что у людей был большой запрос на единство, многие до сих пор доверяют Валерию Залужному. И это, конечно, огорчило их", — объясняет Грушецкий "Телеграфу".

Появление экс-главнокомандующего сильно повлияло бы на результаты выборов. Однако если этого не произойдет, то побеждает Зеленский, говорит Грушецкий.

В окружении президента сомневаются, что Залужный может заявить о своих политических амбициях. "Я, наоборот, слышал, что он выдохнул (после увольнения. — Ред.), с легкостью уехал в Британию. Он полностью в местном контексте, реально погрузился в это как посол. Плюс всех, кто с ним работал, уже разогнали, уволили", – утверждает источник.

"Основной конкурент Зеленского сейчас – обстоятельства", – добавляет собеседник.

По информации "Телеграфа", люди из окружения Юлии Тимошенко утверждают, что якобы формируют штабы для Залужного и для лидера "Батькивщины". Стоит отметить, что Тимошенко едва ли не единственная в украинском политикуме, кто годами имеет сеть действующих в регионах штабов. Но на Банковой уверены, что распространение этих слухов — внутренние игры команды Тимошенко.

День выборов

Участвовать в президентских выборах могут и другие политики. В списке потенциальных участников многие известные уже политики – Сергей Притула, Дмитрий Кулеба, Виталий Кличко, Алексей Гончаренко, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков, Петр Порошенко. Для многих из них участие в этих выборах было бы важно с учетом их парламентских перспектив – получить определенную поддержку и конвертировать ее в голоса на выборах в Верховную Раду.

Источники "Телеграфа" в парламенте сообщили, что та же Тимошенко начала формировать партийные списки и даже переманивать под свои знамена некоторых депутатов СН.

"Она всем говорит, что выборы состоятся в мае в один день — парламентские, президентские и местные (сроки полномочий местных депутатов истекают в следующем году. — Ред.). Туда же якобы толкают и референдум о внеблоковом статусе Украины. Поэтому на местах ищут спонсоров для своих штабов, – рассказывает один из парламентариев. – Но эта фейковая активность может происходить и для того, чтобы просто финансово поддерживать свои ячейки".

В ЕС не исключают, что в следующем году украинцы все-таки дойдут до избирательных участков.

"Механизма провести президентские и парламентские выборы на сегодня не существует. Но существует возможность провести местные выборы в октябре 2025 года. Я не исключаю, что порядок проведения выборов во время войны будет разработан. И его поддержат украинцы и международное сообщество. Но на сегодняшний день единого алгоритма нет", — комментирует Саврасов.

Один из членов рабочей группы по наработке избирательного законодательства не под запись рассказал "Телеграфу", что даже международные партнеры не смогли предложить действенный механизм выборов в условиях столь масштабной войны: "Они даже согласились на закрытые списки, чтобы мы приняли закон об этом перед следующими выборами".

Депутат от ЕС Ирина Геращенко прогнозирует, что вопрос о возможности проведения выборов будет обсуждаться в рамках "Диалогов Жана Моне", которые пройдут до конца этого года.

"Я не исключаю этого. Есть сигналы, что власть понимает, что в том числе и наши партнеры хотели бы видеть выборы в следующем году. Но также есть понимание, что во время такой горячей фазы войны это абсолютно невозможно", — прокомментировала она "Телеграфу".

Собеседник в ОП отмечает, что некоторые партнеры довольно нервно реагируют на какие-либо официальные сообщения о непроведении выборов. Однако очевидно, что вопросы будут держать в фокусе и представители оппозиции, и наши партнеры, и активное гражданское общество.