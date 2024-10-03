У Зеленського знайшли відповідального з виборів президента? Що кажуть джерела "Телеграфу"

Уповноважений Банкової вже провів зустріч із діячами президентської партії

Впливове британське The Economist опублікувало статтю, в якій йдеться, що команда Володимира Зеленського начебто замислюється над проведенням президентських виборів 2025 року. Однак у Верховній Раді та Центральній виборчій комісії спростовують слова західних медіа, пояснюючи, що робота ЦВК із внесення змін у склад тервиборчкомів і упорядкування виборчих дільниць це – стандартна практика, а не підготовка до виборів під час війни.

І хоча законодавча база для проведення виборів не готова, незрозуміло, де будуть проводити вибори, яким чином і на яких дільницях, на Банковій начебто знайшли людину, яка буде відповідати за майбутні вибори.

Про це йде мова в авторській статті Марини Шашкової на сайті "Телеграф": "Травень прийде – голосувати будемо?" Чи переоберуть Зеленського і хто ще з політиків готується до виборів".

За інформацією "Телеграфу", це Віктор Микита, який був полковником СБУ, донедавна очолював Закарпатську ОВА, а нині – призначений заступником голови Офісу президента.

Микита відповідає за комунікацію з регіонами. Відомо, що він вже навіть проводив зустріч із партійними діячами президентської партії "Слуга народу".

"Але про вибори ані слова не казав. Це зустріч була більш ознайомча", — додає джерело видання на Банковій.

При цьому джерела "Телеграфу" в ОП та керівництві СН одноголосно кажуть: до виборів ніхто не готується, доки війна.

"Але навіть якби вони відбулись завтра, Зеленський переміг би", — додало джерело видання у владній команді.

Нагадаємо, нардепка від партії "Свобода" Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала цікаву постанову, з якої можна зробити висновок, що Україна готується до виборів.