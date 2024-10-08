"Разведка США знала": Харрис требовала у Зеленского план на случай его гибели

Это было незадолго до вторжения России

Кандидат на пост президента США и вице-президент Камала Харрис перед полномасштабным вторжением Кремля в Украину призывала президента Украины Владимира Зеленского подготовить план передачи власти для обеспечения стабильности в случае его пленения или гибели.

Встреча произошла на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Такими подробностями поделился в своей книге заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Излагая Владимиру Зеленскому свои доводы о необходимости подготовиться ко всему вице-президент США использовала слова "если вас схватят или убьют".

Кроме того, в книге рассказывается, как Харрис пыталась подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к определенным действиям осенью 2021 года. Речь шла о реакции на предупреждение американского разведывательного сообщества о запланированной РФ значительной военной акции против Украины.

Также Вудворд сравнил неудачу американской разведки в Афганистане с "точным пониманием" планов Москвы накануне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Не последнюю роль в операции сыграла вербовка агента в самом Кремле.

По его словам, самая "деликатная" дипломатия Байдена заключалась в попытках предотвратить ядерную атаку со стороны Путина.

"Осенью 2022 года этот вариант казался реальным, поскольку американские спецслужбы сообщили, что Путин серьезно решался на использование тактического ядерного оружия — в один момент оценив вероятность в 50 процентов. Особенно неистовые попытки вернуть Москву с края пропасти произошли в октябре того года, когда Россия, казалось, закладывает основу для эскалации, обвиняя Украину в подготовке взорвать грязную бомбу", – говорится в книге.

Ранее мы рассказали, как Трамп и Харрис борются за избирателей в "колеблющихся" штатах. К примеру, вице-президент Харрис 10 сентября на дебатах с экс-президентом Трампом обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, которые имеют польское происхождение, заявив, что "Польша может быть следующей мишенью России после Украины".