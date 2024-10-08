"Розвідка США знала": Харріс вимагала у Зеленського план на випадок його загибелі

Це було незадовго до вторгнення Росії

Кандидат на пост президента США та віцепрезидент Камала Харріс перед повномасштабним вторгненням Кремля в Україну закликала президента України Володимира Зеленського підготувати план передачі влади для забезпечення стабільності у разі його полону або загибелі.

Зустріч відбулася на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому 2022 року. Такими подробицями поділився у своїй книзі заступник редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Викладаючи Володимиру Зеленському свої докази про необхідність підготуватися до всього, віцепрезидент США використала слова "якщо вас схоплять або уб’ють".

Крім того, у книзі розповідається, як Харріс намагалася підштовхнути президента Франції Еммануеля Макрона до певних дій восени 2021 року. Йшлося про реакцію на попередження американської розвідувальної спільноти про заплановану РФ значну військову акцію проти України.

Також Вудворд порівняв невдачу американської розвідки в Афганістані з "точним розумінням" планів Москви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Не останню роль в операції зіграло вербування агента у самому Кремлі.

За його словами, "найделікатніша" дипломатія Байдена полягала в спробах запобігти ядерній атаці з боку Путіна.

"Восени 2022 року цей варіант здавався реальним, оскільки американські спецслужби повідомили, що Путін серйозно наважувався на використання тактичної ядерної зброї — в один момент оцінивши ймовірність у 50 відсотків. Особливо шалені спроби повернути Москву з краю прірви відбулися у жовтні того року, коли Росія, здавалося, закладає основу для ескалації, звинувачуючи Україну у підготовці підірвати брудну бомбу”, – йдеться у книзі.

Раніше ми розповіли, як Трамп і Харріс борються за виборців у штатах, що "вагаються". Наприклад, віцепрезидент Харріс 10 вересня на дебатах з експрезидентом Трампом звернулася до 800 тисяч американців з Пенсільванії, які мають польське походження, заявивши, що "Польща може бути наступною мішенню Росії після України".