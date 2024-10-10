Коли буде наступний саміт миру, розповів Зеленський

Наступний мирний саміт відбудеться найближчим часом

Україна готуватиметься до нового мирного саміту, який має відбутися у листопаді поточного року. Проте точна дата його проведення поки що невідома.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. За словами Зеленського, до початку наступного місяця мирний план буде готовий до всіх деталей.

"Щодо точної дати я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", — заявив Зеленський.

Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що вже 17 жовтня Франція організує конференцію за результатами мирного саміту в Швейцарії. Вона стосуватиметься ядерного захисту та безпеки.

Нагадаємо, на наступному саміті світу Україна розглядає можливість залучення міжнародної спільноти для обговорення умов закінчення війни. На цей саміт планується запросити і Росію: водночас прямих двосторонніх переговорів між сторонами воєнних дій на саміті не передбачається. Крім Росії, до участі на саміті планують залучити і Туреччину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на першому саміті світу Україні вдалося зібрати 78 країн. Ще 15 відмовилися брати участь у заході.