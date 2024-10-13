Президент США Байден приедет в Германию. Озвучена дата

Визит американского президента в Берлин состоится уже скоро

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решил поехать в Германию. Ранее он отменял свой визит из-за сильного урагана "Милтон".

Об этом сообщил Der Spiegel. По данным издания, визит будет "прощальным" и пройдет в сокращенном формате. Президент США планирует встретиться с канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем.

Главными темами визита Байдена в Германию станут оказание поддержки Украины в войне против России и поддержка Вашингтоном союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО). Также на встрече будет поднята тема войн на Ближнем Востоке.

Визит Байдена в Германию состоится в следующую пятницу. В то же время издание не сообщает, когда состоится следующее заседание коалиции "Рамштайн".

Напомним, ранее президент США и госсекретарь Энтони Блинкен отложили поездку на заседание в формате "Рамштайн". Причина — ураган "Милтон" во Флориде. Изначально визит Байдена планировался, как официальный государственный визит с почетными встречами.

Федеральное правительство и органы безопасности Германии готовятся к визиту президента Соединенных Штатов.

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