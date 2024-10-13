Президент США Байден приїде до Німеччини. Озвучено дату

Візит американського президента до Берліна відбудеться вже скоро

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив поїхати до Німеччини. Раніше він скасовував свій візит через сильний ураган "Мілтон".

Про це повідомив Der Spiegel. За даними видання, візит буде "прощальним" і пройде у скороченому форматі. Президент США планує зустрітися із канцлером Федеративної Республіки Німеччина Олафом Шольцем.

Головними темами візиту Байдену до Німеччини стануть надання підтримки України у війні проти Росії та підтримка Вашингтоном союзників з Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Також на зустрічі буде порушено тему воєн на Близькому Сході.

Візит Байдена до Німеччини відбудеться наступної п’ятниці. Водночас, видання не повідомляє, коли відбудеться наступне засідання коаліції "Рамштайн".

Нагадаємо, раніше президент США та держсекретар Ентоні Блінкен відклали поїздку на засідання у форматі "Рамштайн". Причина — ураган "Мілтон" у Флориді. Спочатку візит Байдена планувався як офіційний державний візит з почесними зустрічами.

Федеральний уряд та органи безпеки Німеччини готуються до візиту президента Сполучених Штатів.

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