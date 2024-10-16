Полный текст выступления Зеленского в Раде: пять пунктов плана Победы

План победы Украины – это план усиления нашего государства

В четверг, 16 октября, Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде, где представил народным депутатам свой "План победы". Публикуем полную версию его выступления.

Слава Украине!

Наши люди в Украине, в мире не устают говорить: "Слава Украине!"

Украина не устает отвечать: "Героям слава!"

Но на нашей земле стали реже звучать слова "Украина должна победить".

Победа для некоторых стала неудобным словом. К сожалению. И в реальности – мы понимаем – победы непросто достичь.

Хотя только победы рождают для страны славу. И позволяют беречь реальную память о героях – на столетия. И позволяют стране жить. Жить независимо, жить свободно, суверенно, на своей земле и по своему закону.

И самим выбирать для себя будущее. Будущее для Украины – это, конечно, быть сильной частью глобального мира, быть на равных со всеми странами-лидерами, быть в Евросоюзе и НАТО – быть там полноправно. Быть там – это справедливо для нас. Слава Украине!

Украинцы заслуживают этого.

И именно в этом наша цель – отвоевать для Украины право на жизнь. Выбить для Украины именно справедливость. Завершить эту войну надежным и честным миром для всех нас.

Я благодарю всех, кто приближает реализацию этой нашей цели: каждого воина, всех граждан Украины.

И именно для всех нас, украинцев, подготовленный план – План победы.

План победы Украины – это план усиления нашего государства, усиления наших позиций. Чтобы быть достаточно крепкими в завершении войны. Чтобы Украина была со всеми мускулами.

Этот План можно реализовать. Это зависит от партнеров. Подчеркиваю: от партнеров. Это точно не зависит от России.

Каждый в мире видит, что Россия не ищет честного мира. Путин сошел с ума и хочет только войны. Он сам не изменится. Он слишком из прошлого. Слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным.

Но вместе с партнерами мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась. Безотносительно к тому, чего желает Путин.

Мы все должны изменить обстоятельства так, чтобы Россия была принуждена к миру.

Давайте вспомним, что почти два года назад на саммите Группы двадцати в Индонезии я предложил Формулу мира. Это стратегия прекращения российской агрессии против Украины и восстановления справедливости украинского народа на основе целей и принципов Устава ООН.

За два года почти сто стран со всех частей света поддержали Формулу мира.

Я благодарен каждой такой стране.

Мы провели успешный инаугурационный Саммит мира и доказали, что этот переговорный формат может быть успешен для завершения войны.

Но Россия пока уклоняется от честной дипломатии и среди бомб бросает еще ультиматумы.

Мы должны остановить это.

Ни один российский ультиматум не будет иметь смысла для Украины.

Это гарантируют наши воины, все наши люди и наше единство. Единство Украины. И единство партнеров. Все это основа нашей способности достичь своей цели.

План победы – это путь усиления Украины. Это именно такое усиление Украины, которое нужно, чтобы не только защитить наши позиции, но и чтобы проложить мост – мост к проведению второго Саммита мира, который поставит справедливую для Украины точку в этой войне.

Сегодня я хочу публично представить этот план. И обращаюсь к вам – ради единства и поддержки Украины.

Дорогой украинский народ!

Господин Председатель Верховной Рады Украины!

Господин Премьер-министр!

Господин генерал, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины!

Господа руководители разведок, Службы безопасности Украины, чиновники, главы всех государственных институтов Украины!

Народные депутаты Украины!

Украинские дипломаты!

Представители государств – наших партнеров – послы в Украине!

Все, кто присутствует в этом зале!

Срочность Плана победы – именно сейчас. Это пункты, большинство которых рассчитаны во времени.

Если начать двигаться по этому Плану победы сейчас, то может удаться завершить войну не позднее следующего года.

Мы все с вами, кто испытывает боль войны, слышим, что в таких названиях как Покровск, Волчанск, Харьков, Сумы, Орехов, Запорожье, Херсон, а также Донецк, Луганск, Крым, звучит не только судьба Украины.

Но тоже судьба стран Балтии. Финляндии. Польши. Грузии. Молдовы. Балкан. Стран Центральной Азии.

И страны из других регионов мира, которые далеки от нас с вами в Украине, но очень близки к нашим партнерам. Это касается и Ливии, и Сирии, и стран региона Сахеля.

В битвах, в которых сейчас дерутся украинцы ради своей независимости, решается, погрузится ли мир в еще большее время войн.

Россия и ее сообщники хотят больше войн.

Они учатся. Чем больше времени у них будет учиться нести руины, тем больше со временем мир заплатит за право на мир.

Сейчас для наших партнеров помочь Украине – это гарантировать, что в мире сохранится порядок, основанный на правилах.

Если война России против Украины завершится на Саммите мира и на основе международного права, это убедит других потенциальных агрессоров не развязывать войны.

Если же Путин достигнет своих безумных целей – геополитических, военных, идеологических и экономических, то это создаст непреодолимое впечатление у других потенциальных агрессоров, в частности в регионе Залива, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Африке, что захватнические войны могут быть выгодны и для них также .

Поэтому судьба следующих десятилетий определяется именно действиями нашей глобальной коалиции в защиту Украины и международного права.

Для нас абсолютно легитимно обращаться к партнерам за поддержкой в этом сражении.

Для партнеров – практически помочь нам не только выстоять, но и победить.

Этим партнеры помогут себе не меньше.

В коалиции преступников вместе с Путиным по состоянию на данный момент уже есть Северная Корея – семья Ким, которая держит в рабстве более чем 20-миллионную часть корейского народа.

Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

Это рабочие для российских заводов – вместо убитых на войне россиян. И личный состав для русской армии.

Фактически это участие уже второго государства в войне против Украины на стороне России.

Каждый видит помощь иранского режима для Путина. Так же, как и сотрудничество Китая с Россией.

Несмотря на заявления, Пекин воздерживается от действительно действенных шагов для того, чтобы остановить агрессию и нарушение Россией Устава ООН.

И мы должны честно говорить – украинцы и все наши партнеры: если мы не усилимся сейчас, Путин успеет усилиться в следующем году так, чтобы навсегда отвергнуть дипломатию.

Россия должна проиграть в войне против Украины.

И это не "замораживание".

И это не торговля территорией или суверенитетом Украины.

Мы должны реализовать План победы, чтобы заставить Россию быть на Саммите мира и быть готовой окончить войну.

Итак, План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Пункт первый – геополитический.

Пункты второй и третий – военные.

Пункт четвертый – экономический.

Пункт пятый Плана победы касается безопасности.

Пункты рассчитаны по времени. Первые четыре – это время войны, чтобы ее завершить. Пятый пункт – на время после войны, чтобы обеспечить безопасность.

Первое – это приглашение в НАТО

Мы – демократическая нация, которая доказала, что может защищать Евроатлантику и наш общий образ жизни – других демократических наций.

В течение десятилетий Россия использовала геополитическую неопределенность в Европе, а именно факт, что Украина не является членом НАТО. Именно это соблазняло Россию посягать на нашу безопасность. Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным миром.

Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос дальнейшего, а не настоящего.

Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны.

Россияне должны это почувствовать – что их царь проиграл геополитически.

Я благодарю всех наших партнеров, кто поддерживает, что приглашение для Украины в НАТО сейчас с членством позже усиливает всех.

Invitation – приглашение – это сильное решение, не требующее ничего, кроме решительности.

И сегодня приглашение символизирует гораздо больше, чем только НАТО.

Решительность в вопросе НАТО для Украины означает неизбежность евроинтеграции для Украины и безальтернативность демократии в Украине.

Вот поэтому это начальный пункт Плана победы. Свидетельство решительности. Безусловное приглашение сейчас.

Это определенность, как партнеры видят действительно место Украины в архитектуре безопасности.

Я прошу всех вас работать ради решимости партнеров признать Украину равной другим в европейской архитектуре безопасности.

Второй пункт – оборона

Это необратимое укрепление украинской обороны против агрессора.

Это реалистично – защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля.

Мы не наивны. Украина не верит и не поверит, что большинство россиян осознают глубину морального падения России.

Но они должны почувствовать падение русской армии.

И это будет проигрышем их идеологии войны.

Есть четкий перечень оружия, способного поддерживать такую силу наших воинов. А благодаря Курской операции мы увидели, что у Путина нет достаточно силы, чтобы держаться, когда мы жмем действительно крепко.

Поэтому ключом к реализации этого второго пункта Плана победы есть:

успешное продление операций Сил обороны и безопасности Украины в определенных районах вражеской территории, чтобы не допустить буферных зон на нашей земле;

необратимое усиление позиций Сил обороны и безопасности Украины и уничтожение наступательного потенциала России на оккупированной территории Украины;

помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для Вооруженных сил Украины;

вывод ПВО Украины на такой уровень, достаточный для защиты наших городов и сел от российских ракет и дронов, и совместные защитные операции с нашими соседями в Европе для сбивания российских ракет и дронов в рамках доступа воздушного щита партнеров;

расширение операций с применением наших украинских ракет и дронов, а также инвестиции в расширение их производства в Украине;

снятие партнерами ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной Россией территории Украины и на территории России – по объектам военной инфраструктуры – и предоставление Украине соответствующих дальнобойных ракет, дронов и других средств поражения;

предоставление Украине в реальном времени спутниковых данных и данных, получаемых другими средствами разведки.

Для каждого из подпунктов оборонного пункта Плана победы Украина предоставляет партнерам четкое обоснование, что именно является нашими целями, как мы их достигаем и насколько это уменьшит российскую способность продолжать войну.

У оборонного пункта Плана есть тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи.

Третий пункт Плана – сдерживание

Под него тоже есть секретное приложение. Его уже получили лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

Получат еще некоторые государства, которые могут наполнить содержанием для Украины эту очень хорошо известную миру концепцию сдерживания.

Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа.

Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками.

Благодаря этому сдерживание России от агрессии возможно и в отношении Украины и Европы.

Украина предлагает разместить на своей земле комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты Украины от любой военной угрозы со стороны России и сузит вариативность действий России до таких перспектив: либо присоединиться к честному дипломатическому процессу для справедливого завершения войны, либо гарантированно потерять возможность продолжать агрессивную войну в результате применения Украиной предоставленного пакета сдерживания согласно определенным военным целям.

То есть пакет сдерживания – это факт, что Россия либо уходит в дипломатию, либо уходит… к потере ее машины войны.

Мир благодаря силе.

Peace через strength.

По обеим сторонам Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить, в частности, финансированием в рамках уже заключенных договоров безопасности с партнерами и определенных объемов финансовой поддержки.

Четвертое – стратегический экономический потенциал

В Украине сосредоточены природные ресурсы и, в частности, критически важные металлы ценой в триллионы долларов США. Это, в частности, уран, титан, литий, графит и другие стратегически ценные ресурсы, которые усугубят в глобальной конкуренции либо Россию и её союзников, либо Украину и демократический мир.

Залежи критических ресурсов в Украине вместе с глобально важным потенциалом Украины в производстве энергии и продовольствия являются одними из ключевых целей захвата России в войне.

И это наша возможность роста.

Экономический рост Украины. Экономическое усиление Евросоюза ради экономической и во многом автономии безопасности Европы. И это возможность Соединенных Штатов и наших партнеров в G7 работать с Украиной – союзницей, которая может обеспечить прибыль на инвестицию.

Экономический пункт нашей стратегии имеет тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Украина предлагает Соединенным Штатам вместе с определенными партнерами, в частности, это Евросоюз, частью которого Украина – будет, и с другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала.

Это тоже мир благодаря силе. Экономической силе.

Это соглашение, которое органично дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию, а именно все санкции против России, ограничение нефтяной цены, ограничение экспорта в Россию и другие меры давления.

Российские союзники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего.

И пятый пункт рассчитан на послевоенное время

После этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Это люди – наши воины, обладающие реальным опытом современной войны, успешным опытом применения западного оружия и разносторонним опытом взаимодействия с военными НАТО.

Этот украинский опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

Это достойная миссия наших героев.

Предусматриваем в случае согласия партнеров замещение отдельных военных контингентов вооруженных сил США, дислоцированных в Европе, украинскими подразделениями. После войны.

Украинцы доказали, что могут быть силой, которую российское зло не преодолеет.

И я благодарен каждому партнеру – всем, с кем мы обсудили эту перспективу на послевоенное время, – благодарен за уважение к украинцам и нашей способности быть непреодолимыми в Альянсе с партнерами.

Дорогой украинский народ!

Дорогие присутствующие!

Партнеры Украины, которым уже представлен этот наш План, отнеслись к нему практически. Внимательно. Команды сосредоточены на деталях для действенной поддержки.

Завтра я представлю План победы на заседании Европейского совета.

Но я хочу быть откровенным с вами по поводу того, как ситуация сопровождается в определенной непубличной коммуникации с Украиной.

Мы слышим от партнеров слово "переговоры" и гораздо реже звучит слово "справедливость".

Украина открыта к дипломатии, но к честной.

Вот поэтому у нас есть Формула мира. Это гарантия переговоров без принуждения Украины к несправедливости. Украинцы заслуживают достойного мира.

План победы проложит путь к этому. План победы – это гарантия, что сумасшедшие в Кремле упустят возможность продолжать войну. Поэтому План победы является мостом к реализации Формулы мира и путём к честной дипломатии.

Но на этом пути Украина должна быть сильной. Объединенной. Но сознательной – сознательной, что Россия не может отпустить Украину, но Россия может и должна Украину потерять.

Россия должна навсегда потерять контроль над Украиной и даже потерять желание такого контроля. Это гарантия жизни для Украины. И в то же время – гарантия покоя для Европы.

И чтобы мы добились этого, я прошу вас работать на единство в Украине и Украины – с партнерами. Убеждать партнеров. Быть теми, кто работает без устали.

Я благодарю каждого и каждую, кто работает именно так ради Украины. Кто воюет ради Украины.

Я благодарю всех, на чьих плечах стоит Украина.

Иногда во время войны бывает так, что общество поляризуется. Но именно благодаря уважению друг к другу и благодарности общество сохраняется. Несмотря на поляризацию.

Мы не воюем друг с другом.

Мы сражаемся с Россией на поле боя, в международных отношениях, в экономике, в информационной сфере и в человеческих сердцах.

Мы достигали и достигаем результатов в битвах благодаря нашему единству.

Потому, пожалуйста, не теряем единства.

Работаем вместе. Ради Украины.

Ради победы Украины.

Если потеряем единство в Украине – потеряем единство в Европе.

Если утратим единство в Европе – утратим поддержку мира.

Если потеряем поддержку мира – проигрываем в этой войне, как было столетие назад.

План победы, среди прочего, позволяет нам всем в Украине объединиться еще больше вокруг общей цели.

Именно поэтому я обращаюсь сейчас к вам.

Пусть наша совместная работа по Плану победы как можно скорее обернется миром для Украины.

Я благодарю всех, кто с Украиной!

Горжусь всеми нашими людьми.

И верю в Украину.

Слава Украине!