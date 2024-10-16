Шпагат для союзників: які докази присутності північнокорейців в Україні необхідні

До пори росіяни приховуватимуть участь корейських військових у війні

Західні партнери більше не зможуть заплющувати очі на присутність військ КНДР в Україні, коли вони матимуть конкретні підтвердження. Наприклад, взятих в полон ЗСУ корейських солдатів.

Ситуація, що склалася, не може не хвилювати Вашингтон, враховуючи, що зараз північнокорейці отримують досвід сучасної війни, який можуть застосувати проти союзника США – Південної Кореї. Такою думкою поділився в ефірі "Телеграфа" політолог, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

"От такі речі якраз їх можуть зараз зацікавити навіть більше, тому що вони дивляться через призму геополітики. І от як їх це, наприклад напружило там про балістичні ракети з Ірану, тому що вони розуміють, що в принципі поява цих ракет – це елемент їх тестування і це історія, яка буде масштабована на Близький Схід", – пояснив політолог.

За його думкою, на ці питання не тільки можливо, але і потрібно робити ставку.

"Президент згадав до речі про корейців що є інформація, що не тільки зброя, але власне там військові перекидаються. В цій ситуації для нас може бути один маленький плюс. Ну воно жахливо звучить, але плюс в чому: якщо ми будемо мати конкретне підтвердження, бо Кірбі (офіційний представник Держдепу США – ред.) зранку сказав що в нас поки немає даних, значить, перевірених, що вони там вже точно є на фронті", – розповів Рейтерович.

Він вважає, що у Вашингтоні не зможуть ігнорувати цю історію при наявності серйозних доказів.

"Але от якщо ми це отримаємо: ну, наші хлопці зловлять там пару цих корейців там чи десяток цих корейців, і буде зрозуміло що це не буряти, а це саме представники Північної Кореї. Причому це ж не найманці, це будуть офіційні військові, то це для наших союзників буде ну такий шпагат!", – акцентував експерт.

Адже, за його словами, це вже буде пряма участь третьої країни у війні на державному рівні у великих масштабах.

"І тоді виникає просте питання: а якщо Північна Корея може присилати своїх військових на допомогу Росії, а що заважає тоді європейським країнам чи Штатам прислати своїх на допомогу Україні? Чому Росія робить те, чого не може робити, наприклад, Захід? Тобто тут можна взяти "на слабо", як говориться", – стверджує Рейтерович.

Він впевнений, що тоді партнерам України треба буде якось реагувати.

"Я думаю, що росіяни поки будуть цих корейців ховати, поки вони ще не вирішили як їх там правильно юзати й взагалі чи є сенс їх юзати. Хоча для нас це може потенційно стати великою дуже проблемою" – підсумував політолог.

Нагадаємо, російські окупанти розмістили на тимчасово окупованій території Донецької області своїх північнокорейських союзників. Інструктори з КНДР курирують облаштування щонайменше одного військового полігону ворога на Донеччині.