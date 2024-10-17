План перемоги Зеленського "викликав жах" у Орбана. Чого хоче Будапешт

Глава уряду Угорщини вважає, що Євросоюз має вести переговори з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що План перемоги України, запропонований Володимиром Зеленським, "викликає жах" у нього. Політик виступив за переговори Європейського Союзу із Росією.

Про це Орбан написав на своїй сторінці у Facebook. Публікація з’явилася напередодні саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 17 жовтня.

За словами Орбана, Європейському Союзу вже час переглянути свою "недалекоглядну і погано прораховану політику" щодо України.

Угорський прем’єр-міністр вважає, що Євросоюз має йти на переговори з Росією та вимагати від України припинення вогню, оскільки "треба перейти від стратегії війни до стратегії миру".

"Ми програємо цю війну, тому стратегія не працює. Нам треба змінити її. Але це не означає, що нам потрібно більше воєн, найнебезпечнішої зброї та зброї великої дальності, нам потрібно йти до мирної стратегії замість стратегії війни. Нам потрібне припинення вогню та мирні переговори", — Написав Орбан.

Прем’єр-міністр також хоче закликати лідерів Франції та Німеччини "від імені Європейського Союзу" якнайшвидше розпочати переговори з Кремлем, щоб якнайшвидше "знайти вихід із ситуації".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, як у НАТО відреагували на План перемоги України, озвучений Володимиром Зеленським.