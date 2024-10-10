"Вызывает беспокойство": в Белом доме отреагировали на информацию о контактах Трампа и Путина

Есть только один человек, который имел бы выгоду из урезания или прекращения помощи Киеву

У Белого дома пока нет точных подтверждений того, что бывший президент США Дональд Трамп, который сейчас хочет снова стать лидером страны, действительно не менее семи раз общался с так называемым "президентом" России Владимиром Путиным. Однако в любом случае такая информация вызывает беспокойство.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. По ее словам, если это соответствует действительности, информация очень тревожная.

"Конечно, у меня нет подтверждений ни на один из этих звонков. Но если это действительно правда, то волнует ли это нас, вызывает ли это у нас серьезное беспокойство? Да", — сказала она, отвечая на вопрос прессы.

Жан-Пьер добавила, что это вызывает особое внимание, учитывая, что Трамп выступал против увеличения помощи Украине, отражающей вторжение российского режима. Есть только один человек, который имел бы выгоду из урезания или прекращения помощи Киеву.

"Итак, если это правда, это вызывает беспокойство", — резюмировала пресс-секретарь.

Напомним, ранее мы писали, что Трамп поддерживает связь с Путиным. В начале 2024 года он даже провел частный телефонный разговор с хозяином Кремля. Об этом говорится в книге заместителя редактора издания Боба Вудворда "Война". Автор отмечает, что в 2020 году во время пандемии коронавируса Трамп тайно послал Путину тесты на COVID-19 для его личного использования.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп во время первого телефонного разговора на посту президента США спрашивал у Путина советы касательно Украины. Это произошло 28 января 2017 года.