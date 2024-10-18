"Несмотря на российскую агрессию": в МИДе подтвердили, что Украина пока не будет разрабатывать ядерное оружие

Украина, в отличие от России, придерживается международных соглашений, в том числе ДНЯО

Украина пока не будет разрабатывать оружие массового уничтожения, в том числе ядерное, поскольку придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году. Тогда Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала мира.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Он напомнил, что как раз Украина столкнулась с ядерным шантажом со стороны российского режима.

"Украина, внесшая самый большой в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России. Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины", – сказал он.

Тихий добавил, что миру следовало бы усилить давление на Москву, чтобы она не смогла воплощать свои агрессивные планы. Россия все еще находится в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН, хотя это пребывание незаконно, а значит, может быть подвергнута усиленному давлению других стран. Украина рассчитывает на это, а также на то, что ДНЯО будет оставаться одним из главных факторов обеспечения мировой безопасности.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами", — резюмировал спикер МИД.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли Украина изготовить ядерную бомбу и что для этого нужно. Наши журналисты пообщались с радиобиологом и старшим научным сотрудником Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Еленой Паренюк, чтобы прояснить все эти "но".