Шольц со смехом рассказал, почему не предоставит Украине Taurus: в Германии возмутились (видео)

Дело не в доверии, а в контроле за всем, что делают с оружием

Каждый раз канцлер Германии Олаф Шольц находит причины отказывать Украине в предоставлении дальнобойных ракет Taurus. Так, в воскресенье, 28 апреля, он на вопрос, почему Берлин не поставляет их Киеву ответил с иронией.

По его словам, дело не в доверии Украине как союзнику, а в контроле за всем, что делают с оружием. Недавно в сети опубликовали видео со встречи Шольца с жителями города Люнебург, где канцлер иронизирует.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: Ты что, мне не доверяешь? Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", — сказал Шольц и рассмеялся.

Немцы были удивлены и одновременно возмущены ответом и аргументами, ведь вопрос поставок Taurus обсуждается уже длительное время.

Обозреватель издания BILD Юлиан Левеныч называет это "безвкусной шуткой за счет украинцев".

"Шольца радует собственная шутка — в то время как украинцы ежедневно сталкиваются со смертью от российских ракет и очень надеются на Taurus, чтобы перерезать Путину пути снабжения. Эффект от этого выступления: канцлер снова устраивает разнос украинцам. Хотя видит в них друзей. Но, очевидно, не доверяет им настолько, чтобы поставить нужное им оружие", — говорится в материале.

Ранее "Телеграф" писал, что Украине разрешили бить по территории РФ западным оружием.