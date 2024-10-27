Неожиданно: Украина и Индия хотят развивать оборонное сотрудничество

Индия – давний клиент российской оборонной промышленности, покупающий у Москвы много военной техники

Индия и Украина рассматривают возможность усиления оборонного сотрудничества. Этот вопрос обсуждался 26 октября на встрече, которую провели министр стратегической промышленности Украины Герман Сметанин и посол Индии Рави Шанкар с военно-морским атташе Сантошем Беллиаппой.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам стратегических отраслей Украины. Сметанин отметил, что Индия является стратегическим партнером для Украины.

"Украина открыта для расширения географии партнерств в оборонной отрасли, мы готовы рассматривать различные формы сотрудничества. На данном этапе важно изучить возможности и потребности оборонных отраслей обеих наших стран, определить проблематику и курс, по которому мы будем двигаться", – сказал он.

Посол Индии Рави Шанкар положительно принял предложение расширить оборонное сотрудничество между странами. В частности, он заверил министра стратегрома "в поддержке со стороны посольства в определении конкретных предложений". Впрочем, по конкретным предложениям более подробной информации пока нет.

Индия может быть интересна Украине во многих оборонных аспектах. Один из них – это производитель снарядов калибра 155 миллиметров. Индийские снаряды уже попадали на вооружение Вооруженных Сил Украины. Со своей стороны, Украина может быть интересна Индии, как страна, которая разбирается в технике советских образцов. Например, находящиеся на вооружении индийской армии индийские танки "Аджая" и "Бхишма" – это фактически адаптированные под индийские условия лицензионные копии танков Т-72 и Т-90.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Индия пытается быть миротворцем, пока не покупает российскую нефть. Политически Нью-Дели пытается быть миротворцем – потому и заявляет на всех площадках, что Индия за мир и немедленное прекращение всех войн.

Украина хочет, чтобы Индия "модерировала" переговоры между воюющими странами и использовала свои связи с Россией, чтобы убедить Москву присоединиться к мирным переговорам. Об этом заявил посол Украины в Нью-Дели Александр Полищук.