Неочікувано: Україна та Індія хочуть розвивати оборонне співробітництво

Індія – давній клієнт російської оборонної промисловості, який купує у Москви багато військової техніки

Індія та Україна розглядають можливість посилення оборонного співробітництва. Це питання обговорювалося 26 жовтня на зустрічі, яку провели міністр стратегічної промисловості України Герман Сметанін та посол Індії Раві Шанкар з військово-морським аташе Сантошем Белліаппою.

Про це сказано у повідомленні на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей України. Сметанін, зокрема, зазначив, що Індія є стратегічним партнером для України.

"Україна відкрита до розширення географії партнерств в оборонній галузі, ми готові розглядати різні форми співпраці. На даному етапі важливо вивчити можливості й потреби оборонних галузей обох наших країн, визначити проблематику та курс, яким ми будемо рухатись", – сказав він.

Посол Індії Раві Шанкар позитивно сприйняв пропозицію розширити оборонну співпрацю між країнами. Зокрема він запевнив міністра стратегрому "у підтримці з боку посольства у визначенні конкретних пропозицій". Втім, щодо конкретних пропозицій більш детальної інформації поки що немає.

Індія може бути цікава Україні у багатьох оборонних аспектах. Один з них – це виробник снарядів калібру 155 міліметрів. Індійські снаряди вже потрапляли на озброєння Збройних сил України. Зі свого боку, Україна може бути цікава Індії, як країна, яка знається на техніці радянських зразків. Наприклад, індійські танки "Аджая" та "Бхішма", які перебувають на озброєнні індійської армії – це фактично адаптовані під індійські умови ліцензійні копії танків Т-72 та Т-90.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Індія намагається бути миротворцем, доки купує російську нафту. Політично Нью-Делі намагається бути миротворцем – тому і заявляє на всіх майданчиках, що Індія "за мир" і негайне припинення усіх воєн.

Україна хоче, щоб Індія "модерувала" переговори між воюючими країнами та використовувала свої зв’язки з Росією, щоб переконати Москву приєднатися до мирних переговорів. Про це заявив посол України у Нью-Делі Олександр Поліщук.