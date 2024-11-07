Трамп має намір подзвонити Путіну через Україну. Коли може відбутися розмова

Розмова двох політиків може відбутися вже найближчим часом

Російський "президент" Володимир Путін може поспілкуватися телефоном із Дональдом Трампом до його інавгурації на посаді президента США.

Про це у коментарі російським "ЗМІ" заявив речник глави Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, у Москві орієнтуються на заяви кандидата від Республіканської партії.

Інавгурацію обраного президента заплановано на 20 січня 2025 року.

Тим часом, американський дипломат, колишній постійний представник США при НАТО та спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в інтерв’ю виданню Kyiv Independent заявив, що темою телефонної розмови Трампа та Путіна буде закінчення російсько-української війни.

"Я не думаю, що Трамп захоче далі витрачати гроші американських платників податків на Україну", — заявив дипломат. Він додав, що Трампу було б вигідніше, щоб Україна позичала гроші для самооборони.

Водночас, дзвінок Трампа Путіну навряд чи обіцяє "швидко зупинити війну", як про це заявляв республіканець. Путін, який є підступним і хитрим противником, захоче не угоди з Трампом, а захоплення всієї України, вважає Волкер.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом після виборів у США.