В Украине он ни разу не был: где и когда прошла последняя встреча Зеленского и Трампа (фото)

Встреча политиков длилась недолго, но, по словам президента Украины, была содержательной

Американский народ избрал нового президента – кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Между тем, в обществе уже активно обсуждают, какой может быть политика новоизбранного главы США по войне России против Украины. Президент Владимир Зеленский уже успел пообщаться с Трампом после его победы.

"Телеграф" напомнит, какой была последняя встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и о чем они общались.

Последняя встреча Трампа и Зеленского: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом, который тогда еще был кандидатом в президенты США от Республиканской партии, 27 сентября. Они общались в Trump Tower в Нью-Йорке около 40 минут. Это была первая личная встреча политиков с тех пор, как Трамп был президентом в 2017-2021 годах.

По итогам встречи Владимир Зеленский заявил, что встреча была очень содержательной. В ходе нее глава государства представил Трампу План победы и рассказал о последствиях войны для украинцев.

В то же время, украинский президент утвердил, что нужно достичь справедливого мира. Тогда как Трамп отметил, что должно быть "быстрое и честное для всех соглашение". Однако что именно имеет в виду, политик не захотел объяснять. Только отметил, что пока рано об этом говорить.

"Я многое узнал, но я думаю, что я не изменил мнение, потому что мы оба хотим, чтобы война закончилась, мы хотим честного соглашения и оно будет честным. Я думаю оно произойдет в нужное время", — сказал Трамп.

Фото: Getty Images

В то же время Зеленский напомнил, что по приказу российского президента Владимира Путина уже убили очень много украинцев. Поэтому подчеркнул, что на диктатора нужно "давить", чтобы он прекратил войну.

"Я считаю, что эта война не должна была начаться. Проблема в том, что Путин убил столько людей, и, конечно, мы должны сделать все, чтобы давить на него, чтобы он остановил эту войну. Он на нашей территории, и это самое главное". Как остановить войну? Давить на него так, как мы можем", — отметил Зеленский.

Фото: Getty Images

Трамп согласился, что войны не должно было произойти, и заявил, что сможет ее решить. В то же время он отметил, что в ходе боев были уничтожены многие люди и города.

"Это позор. Мы ее решим, это сложный пазл, но мы его — и люди продлят жизнь. Слишком много людей, красивых городов были уничтожены. Я видел эти города, и я не знаю, как их можно отстроить такими, какими они были", – подчеркнул политик.

Примечательно, что во время личной встречи президент Украины пригласил Трампа посетить Украину. Американский политик ответил утвердительно: "Я приеду. Это красивая страна, отличная погода, все там красиво".

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