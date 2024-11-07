В Кремле отреагировали на слухи о "тайном" поздравлении Путина для Трампа

Избранного президента США поздравили многие мировые лидеры

В Кремле опровергли информацию, что президент России Владимир Путин неформально поздравил победившего на выборах президента США Дональда Трампа. СМИ сообщали, что это он якобы сделал непублично.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. Он назвал эту информацию "недостоверной".

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Путин якобы неофициально, "через знакомых" по линии российского МИДа поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Также отмечалось, что к поздравлениям якобы присоединились зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, председатель правления "Сбербанка" Герман Греф и спикеры палат парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Напомним, Трамп победил на выборах президента США, набрав 295 голосов выборщиков из 270 нужных для победы. Его соперница демократка Камала Харрис получила лишь 226 голоса выборщиков.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский поздравлял Трампа с победой на выборах и выразил надежду, что он поможет достичь справедливого мира в Украине.