Россия напугана? Почему Путин "сливает" условия мира с Украиной

Вокруг Украины два месяца нагнетается истерия

Россия опасается доминирования Китая над ней, поэтому методом торгов со США пытается избежать политического и экономического поглощения Москвы Пекином. И одним из поводов пойти на переговоры с Западом является война в Украине. Именно поэтому в сети появляются "сливы" условий заключения мира с Киевом, больше похожие на требование капитуляции.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Вадим Денисенко. Он объяснил, как Россия "размывает" первостепенность украинского вопроса.

— В информационном пространстве вокруг Украины в течение последних двух месяцев нагнетается истерия по поводу возможного переговорного процесса, которого на сегодняшний момент нет. А если и есть, то в каких-то зародышевых стадиях и по непрямым военным действиям — военнопленные, дети, какие-то другие вещи, но не более того, — говорит политический эксперт.

По его словам, все мифические, полуреалистичные, полувымышленные варианты мирных планов крутятся вокруг мирных переговоров в Стамбуле 2022 года.

— Путин несколько раз за последние два месяца сказал, что Россия рассматривает стамбульские договоренности как одни из базовых договоренностей будущего. Врет он или не врет — это не имеет никакого значения, — считает политолог. — Просто если он это говорит, то вокруг этого будут появляться какие-то "сливы".

Вадим Денисенко отмечает, что на сегодняшний день достаточно мифологических планов того, как Россия якобы видит окончание войны в Украине. Поэтому делает все от себя зависящее, чтобы на международном уровне, когда речь дойдет до переговоров с Соединенными Штатами, украинский вопрос был второстепенным.

— Для них первоочередным является снятие санкций с Российской Федерации и диверсификация российской экономики с т.н. "разворота на Восток", на продолжение торговли на две стороны — с Китаем (и Глобальным Югом) и получение технологий с Запада. Потому что Россия прекрасно понимает, что без западных технологий у них нет шансов в последующие 5-7 лет вырваться из глобальной зависимости от китайских технологий. А это не может не пугать РФ, – подчеркивает политолог.

Он называет мифом утверждение о том, что Россия — вассал Китая.

— Это все абсолютный вздор, просто чтобы понять уровень встревоженности РФ подобными вещами, приведу самый простой пример. Россия должна была в 2024 году начать переход на технологию 5G. В силу санкций они понимают, что единственная компания, которая может помочь — это китайская Huawei, поэтому отсрочили на три года переход России на 5G, специально затормозили технологический прогресс исключительно по одной причине. Боятся, что в этом конкретном сегменте экономики XXI века они на ближайшие 10-15 лет будут зависеть от китайской компании. Поскольку если она строит технологию 5G, то она и будет обслуживать, иметь коды доступа и тому подобное, — добавляет политический эксперт.

Поэтому ключевой вопрос для Путина на сегодняшний день — попытаться "разторговать" другие вещи, а Украину вывести в дополнение, считает Вадим Денисенко.

— Мы можем с большой долей вероятности говорить, что он будет "торговать" снятие санкций в обмен на обещание миру, что именно благодаря его влиянию Северная Корея не сойдет с ума и не начнет войну против Японии, Южной Кореи или, упаси бог, США. Ту же историю будет "торговать" и Ким Чен Ын, получивший возможность торговаться в треугольнике Северная Корея — Россия — Америка.

Это все большие глобальные игры, которые мы должны понимать, в которых должны разбираться и по возможности вклиниваться в них. Потому что мы до сих пор живем в иллюзии, что переговоры будут "об Украине". Однако Россия делает все от себя зависящее, чтобы переговоры были не об Украине, чтобы Украина была пятым вопросом на этих переговорах, а ключевые вещи будут совсем другие, — резюмировал политолог.

Напомним, "Телеграф" писал, почему сорвались переговоры Украины и России в Стамбуле.