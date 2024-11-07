Після перемоги Трампа Путін заговорив про новий світовий порядок і не тільки

Російський лідер виступив на засіданні дискусійного клубу

Володимир Путін, президент Росії, виступив на засіданні Міжнародного дискусійного клубу Валдай. Це сталося вперше після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа.

Про це повідомили російські "ЗМІ". Путін здебільшого говорив про нинішню геополітичну ситуацію у світі, а також про засади "нового світового порядку".

Згадав Путін та Україну: вкотре він звинуватив Захід у тому, що нібито він "спровокував" Росію до початку повномасштабного вторгнення.

Також російський "президент" говорив про те, що нинішня демократія нібито є "владою не більшості, а меншості". Він вважає, що сьогодні триває "боротьба не за владу, а за принципи існування між країнами".

"Нинішній конфлікт не всіх з усіма, ми бачимо конфлікт переважної частини планети зі світовою меншістю, яка хоче зберігати своє домінування", — заявив Путін. Під "світовою меншістю" він, ймовірно, мав на увазі США, країни НАТО та Європейського Союзу.

Росія, за словами Путіна, нібито не прагне ворожнечі з рештою світу — водночас у політиці США та їхніх союзників нібито все частіше помітний принцип "не діставайся ж ти нікому". Російський "президент" вважає це "небезпечною формулою".

"Міжнародне право — продукт домовленостей не країн, а народів. У багатополярному світі, що формується, не повинно бути країн, що програли, і народів, ніхто не повинен відчувати себе ущемленим", — заявив Путін.

Традиційно він різко виступив проти членства колишніх радянських республік у НАТО: насамперед це стосується Грузії, Молдови та України. За його словами, НАТО нібито є "абсолютним та відвертим анахронізмом".

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