"Классический чекистский метод": политолог объяснил, почему Путин не поздравил Трампа

Эксперт высказался о возможной роли Маска

Президент России Владимир Путни публично не поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Причиной этого может быть договоренность между командами двух лидеров.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал директор социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко. Он допустил, что поздравление от Путина Трампу могло передать третье лицо.

"Трампу прощают все: и его сексизм, и его расизм, и его издевательства над демократами, его грубость, хамство. Но единственное, что Америка не может простить — это намеки на близость к Путину. Не к России, а именно к Путину. Особенно после того, как Россия напала на Украину и стала агрессором №1 в мире. Поэтому, скорее всего, есть договоренность между "администрацией" Трампа и администрацией Путина не демонстрировать близкие отношения между ними. Отсюда классический чекистский метод — делать вид, что Путин плохо знает Трампа и не спешит его поздравлять", — объяснил политолог.

Небоженко отметил, что Путин, как очень богатый человек, знаком со многими американскими миллиардерами. Он напомнил о миллиардере Илоне Маске, который "одинаково сильно любит и Трампа, и Путина".

"Это большая удача на следующем президентском сроке Трампа иметь такого корреспондента, посредника между Путиным и Трампом. Трампу будет сложно непосредственно встречаться с Путиным, а Путину будет очень сложно приехать в США, поскольку есть решение Международного уголовного суда", хотя Америка его (Римский статут. — Ред.) не подписала… А Маск может спокойно передвигаться между Путиным и Трампом и передавать все, что они хотят", — подчеркнул политолог.

Небоженко считает, что для Путина и Трампа выигрыш на выборах последнего начинается очень удобно. Он отметил, что это был холодный расчет дистанцироваться и легендировать версию о том, что вообще между Путиным и Трампом за прошедшие 20 лет ничего не было.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Путин якобы неофициально поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию.