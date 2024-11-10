Украина не получит помощь от Трампа? В МИД Франции озвучили ответ

По мнению французского министра, Дональд Трамп является "мудрым человеком"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро дал ответ на вопрос, будет ли Дональд Трамп после своей победы на выборах президента США помогать Украине или нет.

Об этом он рассказал в интервью Le Parisien. По словам главы МИД Франции, Трамп является "слишком мудрым человеком", чтобы согласиться с тем, что "станет крупнейшей территориальной аннексией за последние 75 лет".

Речь идет об оккупации и аннексии Россией южных и восточных областей Украины начиная с февраля 2014 года и после 24 февраля 2022 года.

Как подчеркнул Барро, Трамп является "слишком мудрым", чтобы забыть о том, что ни один справедливый и длительный мир не может быть заключен "за спинами украинцев и над головами европейцев". По его словам, это привело бы к закреплению "права сильного", что привело бы к серьезным последствиям в Европе и во всем мире.

Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция и дальше продолжит поддерживать Украину в отражении российской агрессии. При этом Украина должна сама решить, когда ей вести переговоры с Россией, а союзники должны помочь ей делать это с позиции силы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Министерстве иностранных дел Украины заявили, когда может состояться встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.